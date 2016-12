Bilanțul tragediei de la "Colectiv" a ajuns la 32 de morți... O tânără de 27 de ani, internată la Spitalul Pantelimon, și-a pierdut viața marți dimineață, în pofida eforturilor depuse de medici. Peste 130 de oameni răniți în devastatorul incendiu de vineri sunt în continuare internați în unități sanitare din București, mulți dintre ei în stare gravă sau critică. Procurorii Parchetului General continuă investigațiile. Aceștia au misiunea de a elucida împrejurările exacte în care catastrofa a avut loc. Ei trebuie să stabilească acum cine se face responsabil pentru viețile pierdute acolo, pentru nenorocirea care a îndoliat România. La capătul a zece ore de audieri, cei trei patroni ai clubului "Colectiv", Alin Anastasescu, de 28 de ani, Costin Mincu, de 36 de ani, şi Paul Gancea, de 28 de ani, au fost reținuți luni, pe bază de ordonanțe, pentru 24 de ore. Ei sunt acuzați de ucidere din culpă.

CAUZELE DEZASTRULUI Potrivit unui comunicat de presă remis de procurori, „incendiul s-a produs ca urmare a faptului că persoanele care aveau în administrare spațiul respectiv au încurajat și permis accesul unui număr de persoane mult peste limita admisă a clubului, în condițiile în care spațiul nu era prevăzut cu mai multe căi de evacuare în caz de urgență, precum și desfășurarea unui spectacol cu efecte pirotehnice (foc de artificii) în incinta acoperită a clubului, în condițiile amenajării interioare improprii unor astfel de activități, caracterizate prin existența unor materiale ușor inflamabile, montate cu încălcarea dispozițiilor legale și pentru evitarea costurilor suplimentare (obiecte de decor și pentru izolare fonică pe stâlpii de susținere, pereți și tavan, respectiv perete antifonat), cu consecința morții și vătămării corporale a mai multor persoane aflate în club”. Anchetatorii au arătat că patronii „Colectiv”, deşi au dat o declaraţie pe proprie răspundere că vor respecta limita maximă de 80 de locuri pe scaune, au încălcat obligaţia, pe data de 30 octombrie intrând, într-un spaţiu de 425 de metri pătraţi, aproximativ 400 de persoane. Mai mult, procurorii au precizat că prin contractul de închiriere echipament şi spaţiu, încheiat pe 30 octombrie între SC Club Colectiv SRL şi SC Digidream SRL (formaţia Goodbye to Gravity), s-a stabilit ca trupa să nu plătească suma pentru chirie dacă la concert participă minim 400 de persoane.

FOCUL S-A EXTINS EXTREM DE RAPID! Ancheta scoate la iveală amănunte cutremurătoare legate de nenorocirea în care 32 de oameni au pierit și aproape 200 au fost răniți. Potrivit oamenilor legii, incendiul s-a extins cu o repeziciune uluitoare. Iată cronologia catastrofei de la "Colectiv", așa cum a fost stabilită de procurori în referat:

" - La ora 22:02:01, la câteva secunde după începerea concertului, în partea dreaptă a imaginii se observă cum artificiile montate pe stâlpul schelei tehnice ce deservește scena sunt aprinse pentru prima dată. Acestea ard timp de 13 secunde, iar scânteile rezultate în urma arderii sunt orientate direct către stâlpul de susținere al imobilului situat în partea stângă lângă scenă.

- La ora 22:32:00, se observă cum se aprind artificiile montate pe un suport situat lângă stâlpul schelei tehnice ce deservește scena. Acestea ard timp de 16 secunde, iar scânteile rezultate în urma arderii sunt orientate direct către stâlpul de susținere al imobilului, situat în partea stângă, în imediata apropiere a scenei.

- La ora 22:32:16, imediat după ce artificiile s-au stins, se observă cum spațiul dintre stâlpul de suținere al imobilului și scenă rămâne în continuare luminat, iar lumina crește foarte repede în intensitate, acoperind o suprafață tot mai mare.

- La ora 22:32:26 se observă, de fapt, cum tavanul situat între stâlpul de susținere al imobilului și scenă arde, iar din acesta încep să cadă bucăți incandescente.

- Suprafața tavanului care arde crește foarte repede, flacăra devine violentă, iar primele persoane se îndreaptă spre ieșire la ora 22:32:35.

- Mai departe, suprafața tavanului cuprinsă de flăcări crește extrem de repede, iar în aproximativ un minut de la inițiere, focul ajunge în dreptul camerei de supraveghere nr. 2, care este montată pe stâlpul de susținere al imobilului situat diametral opus față de locul de unde a început incendiul.

La ora 22:33:01, se observă că în interiorul clubului se află un număr mare de persoane care sunt strânse în jurul spațiului deschis de unde se face accesul în holul prin care se iese din club. Imediat, fumul devine foarte dens, cuprinzând întregul club".

URME DE MATERIALE INFLAMABILE PE BURETE? Un cunoscut expert pirotehnician din Arad, Lucian Cebuc, citat de agenția de presă Mediafax, apreciază că în cazul incendiului din clubul "Colectiv" este posibil ca buretele să fi avut urme de materiale inflamabile. "Cred că jerbele folosite au fost prea aproape de peretele pe care se afla materialul din burete. Fiind în raza minoră a jerbei pentru cele 15-20 de secunde cât a durat jerba, s-a produs aprinderea buretelui care nu era ignifugat, asta e sigur. Altfel, bineînțeles, nu s-ar fi aprins, deoarece materialul de ignifugare rezistă 30 de minute la foc. (...) E posibil ca buretele să fi avut urme de materiale inflamabile, de aceea viteza de propagare a fost așa de mare", a declarat pentru Mediafax expertul arădean, care a precizat că nu a avut, însă, acces la probele din dosar.

AUDIERI Mai mulți martori ai tragicului accident au fost chemați la sediul Poliției Capitalei pentru a discuta cu anchetatorii. De asemenea, oamenii legii au mers în unitățile sanitare în care se găsesc victimele, în speranța că vor reuși să obțină de la unii dintre supraviețuitorii dezastrului informații despre ceea ce s-a întâmplat la "Colectiv".Cinci saci cu telefoane mobile şi haine au fost ridicaţi de criminaliştii Poliţiei Capitalei în urma cercetării la faţa locului. Până în prezent, procurorii au audiat peste 50 de persoane în acest dosar.

Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a precizat marți că, în ceea ce privește clubul "Colectiv", acesta a fost declarat la Primărie ca fiind un restaurant-bar de 80 de locuri pe scaune, motiv pentru care nu s-a mai solicitat documentație suplimentară de la Pompieri. "Acest club nu s-a declarat, când a mers la autoritatea locală, că va fi club. S-a declarat că va fi un bar-restaurant cu 80 de locuri pe scaune și asta a fost problema și a mers sub altă incidență. Nu a mers pe incidență pentru a cere autorizație și aviz de incendiu de la Pompieri. (...) Ei au declarat un lucru care nu era conform cu realitatea", a afirmat Raed Arafat, la Palatul Victoria.

"ERAM ÎN CĂRUCIORUL ĂLA NENOROCIT!" Mărturii cutremurătoare legate de infernul de la „Colectiv“ continuă să iasă la iveală. Un tânăr de 17 ani, aflat în scaun cu rotile, se găsea în local în noaptea fatidică, la invitația unui prieten de-al său. Când flăcările au izbucnit, amicul lui l-a ridicat din scaun, încercând să-l ducă spre ieșire. Au ajuns doar până la poarta clubului. ”Nu am avut cum să alerg ca să-mi salvez viaţa. Eram în căruciorul ăla nenorocit. Am simţit pentru prima dată în viaţă mea ce înseamnă să nu ai picioare. M-am trântit cu scaunul la pământ, ca să nu iau foc. Am rămas acolo, tuşeam, încercam să mă târăsc. Oameni mă călcau în picioare. La un moment dat a venit cineva şi m-a luat în braţe, nu ştiu cine, dacă jandarm sau unul dintre prietenii mei. M-a scos afară. Am leşinat, apoi m-am trezit la spital. Nu am ars pentru că aveam o geacă de piele groasă pe mine”, a mărturisit adolescentul.

