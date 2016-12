Ziua de luni a fost a treia de doliu național, după devastatorul incendiu care a mistuit vineri clubul "Colectiv" din București. 31 de oameni au pierit în tragedia petrecută acolo și aproape 200 au fost răniți. Peste 130 de persoane sunt internate în spitale, 90 dintre ele în stare critică sau gravă. România se află încă în stare de șoc. Mii de oameni au luat parte la marșurile de solidaritate din București și din țară. Cu toții așteaptă răspunsuri. Cine se face vinovat pentru nenorocirea de la "Colectiv"? Cum a fost posibil ca acest club să funcționeze sub nasul autorităților, fără ca niște minime măsuri de securitate și prevenție să fie luate de către cei care îl administrau? Concertul de vineri nu era primul eveniment găzduit de clubul "Colectiv" la care luau parte sute de persoane, cu mult peste numărul specificat de unul dintre acționari în declarația pe propria răspundere depusă pe 6 noiembrie 2014, la Primăria Sectorului 4. În documentul citat se precizează că localul cu o suprafață de 425 de metri pătrați are 80 de locuri pe scaun pentru consumatori...

ANCHETAȚI PENTRU UCIDERE DIN CULPĂ Investigația de proporții este coordonată de procurorii Parchetului General. Aceștia trebuie să stabilească împrejurările exacte în care tragedia de vineri a avut loc. Administratorii localului (Alin Anastasescu, de 28 de ani, Costin Mincu, de 36 de ani, şi Paul Gancea, de 28 de ani), care au dat declarații și în noaptea de vineri spre sâmbătă, au fost citați luni pentru a fi reaudiați. Aceștia au fost aduși de ofițeri la sediul Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Procurorii au anunțat că cei trei sunt cercetați pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. În plus, mai mulți martori ai tragicului accident au fost chemați la sediul Poliției Capitalei pentru a discuta cu anchetatorii. De asemenea, oamenii legii au mers în unitățile sanitare în care se găsesc victimele, în speranța că vor reuși să obțină de la unii dintre supraviețuitorii dezastrului informații despre ceea ce s-a întâmplat la "Colectiv". Ruinele clubului au fost răscolite în ultimele zile de anchetatori și de specialişti din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică. S-au ridicat probe care vor fi folosite pe parcursul cercetărilor.

137 DE VICTIME INTERNATE Luni, un alt pacient internat la Spitalul de arșI a pierdut lupta pentru viață, urcând bilanțul morților la 31. Între timp, medicii continuă să lupte pentru salvarea victimelor. Conform ultimei raportări transmise de Ministerul Sănătății, luni 136 de răniți erau internați în spitalele Capitale.:

Spitalul de Arși: 26 de victime - 2 în stare critică, 10 în stare gravă, 14 stabile

Spitalul "Bagdasar-Arseni": 21 de victime - 3 intubate, 18 stabile

Spitalul Universitar:20 de victime - 6 în stare critică, 3 în stare gravă, 11 stabile

Spitalul Floreasca:15 victime - 14 intubate, una stabilă

Spitalul „Elias“:14 victime - 4 intubate, 10 stabile

Spitalul Militar:12 victime - 2 intubate, 10 stabile

Spitalul "Sfântul Ioan":8 victime - 6 intubate, două stabile

Spitalul SRI:6 victime - 2 în stare gravă, 4 stabile

Spitalul „Grigore Alexandrescu“:6 victime - 2 intubate, 4 stabile

Spitalul "Sf. Pantelimon":5 victime - 2 intubate, 3 stabile

Spitalul "Gerota":3 victime stabile.

Familiile victimelor pot obține informații suplimentare despre starea acestora sunând la următoarele numere de telefon: 021/2069291, 021/3130605, 021/2069283, 021/2648704, 021/2648525, 021/2069375 și 021/3122547.

COMISIE DE COORDONARE O comisie de coordonare a activităţii în spitalele în care sunt internaţi răniţii a fost formată. Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a declarat: "Este o echipă care evaluează starea pacienţilor, necesarul de medicamente sau materiale sanitare sau dacă se impune un posibil transfer al unui pacient dintr-un loc în altul. Este nevoie de o coordonare unitară".

"ÎMI PLÂNG DUREREA ÎN LINIȘTE" Între timp, mărturii cutremurătoare continuă să contureze coșmarul de la "Colectiv". Mama lui Claudiu Petre, unul dintre tinerii care au pierit vineri noapte, este copleșită de durere. "L-am căutat din spital în spital. Am ajuns și la morgă, am dat buletinul, dar după buletin nu a fost identificat. Am căutat și noaptea, și dimineața. M-am dus la „Bagdasar“ și apoi m-am dus la morgă iar. Nu l-am văzut eu, ci o nepoată. Este schimbat față de cum era. Ars. Îmi plâng durerea în liniște. Nu vreau nimic. Mâine îl înmormântez", a declarat femeia.

"VINO SĂ NE AJUȚI!" Un tânăr care a venit să doneze sânge pentru victimele de la clubul "Colectiv" a povestit, luni, că trebuia să meargă şi el la concert, însă a decis să rămână acasă. "Aşa am simţit, că trebuie să stau acasă", spune acesta. Doi prieteni de-ai săi s-au aflat acolo şi, imediat după izbucnirea incendiului, l-au sunat. "Ţipau: „Vino să ne ajuţi“", povesteşte tânărul care a ajuns la faţa locului după aproximativ 30 de minute. "Crede-mă că nu pot să descriu. Erau cadavre peste cadavre, toată lumea se călca în picioare acolo. Sunt nişte imagini foarte şocante, chiar aş vrea să le uit", a spus acesta. I-a găsit şi pe prietenii săi. "I-am recunoscut, am ştiut din prima că sunt ei... După ce au fost scoşi, n-au mai rezistat durerii şi s-au stins", a povestit acesta.

"A fost foarte greu, erau plini de fumul acela negru, erau mai mult arși în interior decât pe exterior, nu puteau să vorbească, nu puteau să respire... I-am făcut masaj cardiac uneia dintre fetele care erau jos, m-a ajutat prietenul ei, i-a făcut respirație gură la gură și striga „ajutați-o, ajutați-o“, a făcut stop cardio-respirator. Apoi a venit cineva de pe ambulanță, de pe SMURD, cu un defibrilator, au defibrilat-o și au dus-o în ambulanță, deci avea puls când au dus-o, acum nu știu dacă... Pentru cealaltă fată nu, nu s-a mai putut face nimic, domnul doctor Horhotă a intubat-o pe trotuar, dar nu s-a mai putut face nimic pentru ea", a declarat un doctor de la Maternitatea Bucur (aflată în imediata apropiere a clubului „Colectiv“) care a intervenit la locul dezastrului.

"NU CREDEAM CĂ AȘA ARATĂ IADUL" ”Am remușcări. Am remușcări că am supraviețuit, nu credeam că așa arată iadul. Iar când îl vezi, nu înțelegi. Am prieteni care au murit acolo, alții sunt în spitale, nu știu ce șanse au, nu știu nimic despre ei. Și acum aud țipetele disperate de ajutor. Iar eu sunt aici și mă gândesc că nu am făcut tot ce aș fi putut, că am fugit din club, că am supraviețuit... Îmi tot pun întrebările astea, mă tot gândesc că aș fi putut arde acolo și eu, că aș fi acum, și eu, mort sau, chiar mai rău, lipit de patul de spital, fără șanse, doar chinuindu-mă pe mine, pe cei dragi mie...”, a declarat pentru Spy News un supravieţuitor al tragediei din clubul "Colectiv".

UPDATE: 18.40:

Luni seară, Alin Anastasescu a fost reținut de anchetatori, pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță. În jurul orei 18.40 acesta a ieșit încătușat de la Parchetul General și a fost dus la Arestul Poliției Capitalei. El nu a făcut declarații la ieșire, iar marți va fi prezentat instanței cu propunere de arestare pentru 30 de zile.

UPDATE: 20.35:

Cătălin Paul Gancea, al doilea proprietar al clubului, a fost reținut de anchetatori pentru 24 de ore. El a fost dus la Arestul Poliției Capitalei. Avocatul care l-a reprezentat la audieri nu a făcut declarații la ieșire. Cel de al treilea patron a rămas în continuare la audieri.

UPDATE: 22.40:

Costin Mincu, al treilea acționar la clubul Colectiv, a fost reținut de anchetatori pentru 24 de ore. A fost transportat la Arestul Poliției Capitalei, cu mandat de reținere, conform unor surse judiciare.

