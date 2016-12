Profesori de la Școala ”Gh. Țițeica”, schimb de experiență în Anglia

Școala Gimnazială nr. 30 ”Gheorghe Țițeica” din Constanța a fost, în această săptămână, gazda unei întâlniri de diseminare a activităților din cadrul primei mobilități a proiectului european Erasmus+ intitulat ”Invaders - How they shaped the Europe of today” / „Cum au influenţat invadatorii Europa de astăzi”. În cadrul proiectului finanțat de UE, școala din Constanța are ca parteneri instituții de învățământ din Irlanda (coordonatorul proiectului), Anglia, Finlanda, Polonia, Spania și Italia. Obiectivul fundamental este explorarea civilizațiilor invadatorilor, cum ar fi vikingii, normanzii, romanii, celții etc., și influența pe care aceștia au avut-o asupra țărilor pe care le-au invadat, totul într-o abordare modernă, transdisciplinară. Elevii îşi vor spori atât cultura generală, cât şi competenţele de lectură, cele digitale, respectiv cele de gândire critică şi scriere creativă. Astfel, în perioada 8 - 12 martie, un grup de profesori, alcătuit din Dorina Şacu - coordonator proiect, Aneta Dragnea - director, Adina Netedu şi Crina Martinescu, s-a deplasat în Chelmsford - Anglia, pentru a participa la prima reuniune transnațională a proiectului. Întâlnirea a avut loc la Springfield Primary School, şcoală în care învaţă elevi cu vârste cuprinse între 5 şi 12 ani. Elevii din școala engleză au fost curioși să afle mai multe informații despre alte țări și despre viața colegilor lor europeni. Cadrele didactice de la Școala ”Gh. Țițeica” au participat în cadrul vizitei la un workshop eTwinning, în cadrul căruia a fost creată platforma de lucru unde au fost postate diverse documente. În cadrul ședințelor de lucru s-au prezentat rezultatele chestionarelor de evaluare inițială, s-au discutat activităţile desfăşurate până atunci şi s-au stabilit detalii ale etapelor următoare în derularea proiectului. Profesorii parteneri au intrat în clase și au participat la ore pe teme legate de invadatorii Europei, lucrând cot la cot cu elevii şi cadrele didactice britanice. De asemenea, ei au prezentat idei pentru un logo al proiectului, urmând ca varianta finală să se voteze pe site. La întoarcerea în ţară, elevii de la „Gh. Ţiţeica” au manifestat o curiozitate extraordinară în a afla cât mai multe despre colegii lor europeni, aşteptând cu nerăbdare prima mobilitate ce îi va implica şi pe ei, în mod direct, fie ca gazde, în aprilie 2016, fie ca vizitatori.