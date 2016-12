Profesorii analizează cum își pot motiva elevii spre învățare

Casa Corpului Didactic Constanța (CCD) organizează sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 10.00, a XXIII-a ediție a Sesiunii județene de comunicări metodico-științifice ”Colocvii Didactice”, care abordează în acest an tema ”Motivația pentru învățare”. Manifestarea are loc la Școala Gimnazială nr. 12 ”B.P. Hasdeu” din Constanța și sunt așteptate să participe cu lucrări aproximativ 100 de cadre didactice din județul Constanța. Specialiștii în educație spun că, pentru a reuşi să aibă performanţe şcolare, un copil trebuie să beneficieze atât de un cumul de condiţii interne, cât şi de anumiți factori externi. Astfel, dezvoltarea copilului va fi direct influenţată, fiind un produs al celor doi factori. Într-o primă formă, condiţiile interne se bazează pe fondul ereditar al copilului: dacă el a moştenit de la părinţii săi dorinţa sau abilităţi de învăţare, acestea vor influenţa întregul proces al educaţiei. Pe parcurs li se vor adăuga şi alte elemente (abilităţile, deprinderile şi capacităţile de învățare), venite spontan sau pe calea educaţiei şcolare. „Ne-am oprit asupra acestei teme deoarece motivaţia face ca învăţarea să se producă şi să se autosusţină; este generatoare de energie şi stimulatoare pentru noi experienţe de internalizare a valorilor. Motivaţia are nu numai un caracter energizator ori activator asupra comportamentului, ci, totodată, şi unul de direcţionare a comportamentelor de învățare”, a declarat directorul CCD, profesor Sorina Plopeanu.