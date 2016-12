Rachetă americană găsită în Cuba deşi fusese trimisă la exerciţii în Spania

O rachetă americană inertă aer-sol de tipul Hellfire, trimisă în Europa pentru exerciții, a fost expediată greșit în 2014 de pe bătrânul continent către Cuba, care nu a înapoiat-o SUA nici până acum, au declarat surse familiarizate cu acest caz, citate de Wall Street Journal, care menționează că este vorba despre una dintre cele mai grave pierderi de tehnologie militară sensibilă. Racheta nu conținea explozibili, însă există preocupări cu privire la faptul că autoritățile de la Havana ar putea transmite tehnologia potențialilor adversari ai SUA, precum Coreea de Nord sau Rusia. Hellfire este o rachetă ghidată, aer-sol, care cântărește 45 de kilograme. Poate fi lansată de pe un elicopter de atac cum este Apache sau de pe o dronă de tip Predator. Racheta este fabricată de Lockheed Martin.

Potrivit The Guardian, un oficial american a confirmat informațiile pentru Associated Press și a declarat pentru agenție, sub rezerva anonimatului, că Lockheed Martin a fost autorizată să exporte racheta inertă pentru un exercițiu al NATO. Oficialul american a atribuit eroarea transportatorilor companiei Lockheed Martin și a adăugat că administrația americană lucrează cu compania pentru a recupera racheta. El a adăugat că SUA nu doresc ca elemente ale tehnologiei de apărare să rămână „într-o țară proscrisă”, indiferent dacă acea țară este capabilă sau nu să le folosească. Potrivit Wall Street Journal, în 2014 racheta a fost expediată corespunzător din Florida în Spania, unde a fost folosită într-un exercițiu militar al NATO. Apoi racheta urma să fie retrimisă în SUA, numai că traseul ales a fost unul sinuos: din Spania urma să ajungă în Germania, iar de aici în Franța, urmând să sosească pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, ceea ce s-a și întâmplat. Din Paris, racheta urma să fie expediată către Florida. Numai că racheta a ajuns la bordul unui avion al companiei Air France cu destinația Havana.

Sursa citată de Wall Street Journal a declarat că autoritățile americane au cerut guvernului cubanez să înapoieze racheta. SUA și Cuba au restabilit relațiile diplomatice în iulie 2015, după peste 50 de ani de ostilitate. Wall Street Journal mai scrie că autoritățile americane anchetează dacă dispariția rachetei a fost un act deliberat de spionaj.