RADET amenință! Cei care s-au debranșat ilegal vor fi sancționați

16:03:26 / 12 August 2016

Nemultumit

Radet motanul care el ..... el zbiara. Ar trebui sa va dea toti proprietarii pe voi in judecata la ce scumpa este gigacaloria . Iernile trecute 9 miloane pe luna la 4 camere si macar daca stateam in chiloti in casa . Si unde mai pui ca la voi iarna tine 5 luni.......