Rafael Nadal, în sferturile de finală de la Australian Open

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, locul 9 ATP şi cap de serie numărul 9, s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale turneului Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, dotat cu premii în valoare totală de 50 de milioane de dolari. În optimi, Nadal a trecut după patru seturi, scor 6-3, 6-3, 4-6, 6-4, de francezul Gael Monfils, locul 6 WTA, în două ore şi 59 de minute de joc. „A fost o partidă foarte dificilă, am jucat bine în primele două seturi, apoi mi-am pierdut ritmul, în setul al treilea, când adversarul a început să joace din ce în ce mai bine. Din fericire, am revenit după ce am pierdut setul al treilea şi am câştigat în patru seturi. În final am făcut câteva game-uri foarte bune”, a declarat Nadal, la finalul jocului, pentru Eurosport.

Nadal şi-a asigurat un cec în valoare de 440.000 de dolari şi 360 de puncte ATP şi îl va întâlni în sferturi pe canadianul Milos Raonic, jucător aflat pe locul 3 ATP, care l-a învins în optimi pe spaniolul Roberto Bautista-Agut, scor 7-6 (8/6), 3-6, 6-4, 6-1.

„Nu mai contează pe cine întâlneşti în această fază. Va fi un meci greu împotriva lui Milos Raonic. Este important pentru mine să fiu din nou în sferturi la un turneu major. Sunt multe meciuri care se joacă în patru sau cinci seturi, iar Raonic este un jucător foarte valoros, în formă bună şi are acel stil de joc agresiv. La rândul meu, trebuie să fiu şi eu agresiv”, a adăugat Nadal, în vârstă de 30 de ani, care are în palmares un titlu cucerit la Australian Open, în 2009.

Învingătorul dintre Nadal şi Raonic va evolua în semifinale în faţa câştigătorului meciului David Goffin (Belgia, 11 ATP) - Grigor Dimitrov (Bulgaria, 15 ATP).

Pe cealaltă parte a tabloului masculin se vor disputa, în sferturile de finală, meciurile Mischa Zverev (Germania, locul 50 ATP) - Roger Federer (Elveţia, locul 17 ATP) și Stanislas Wawrinka (Elveţia, locul 4 ATP) - Jo-Wilfried Tsonga (Franţa, locul 12 ATP).

Citește și:

Federer, pentru a 15-a oară consecutiv în optimi la Melbourne