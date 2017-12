RAR a făcut prăpăd în service-uri! Atenţie unde vă reparaţi maşina

17:57:54 / 05 Decembrie 2017

Ce facem cu statiile ITP??

Povestea atelierelor de reparat masini este veche de cand lumea si masinile. Dar ce facem cu statiile ITP care verificau cu exigenta starea masinii? Am ramas surprins sa aflu ca una dintre ele, unde imi efectuam verificarea tehnica periodica, e drept ceva mai scump - 130 lei fata de 80 im medie, s-a închis pe motiv ca sunt prea exigenti si ca este evitata din motive evidente. In timpul verificarii franelor la masina personala la statia cu pricina de pe A Vlaicu, am fost blocat on line de agentii RAR pe un motiv pe care l-am aflat după 35 min de așteptare : " valorile de frânare sunt prea bune!?". Serios, ce să fac în acest caz??? După repetarea operațiunii și obținerea acelorași valori agentul a plecat fără alte explicații. Am rămas consternat de aproape 1 an (12.12.2016) că poți fi în regulă și trezești suspiciuni de ilegalitate sau că verifici corect autoturismele și piața te elimină din competiție. Apoi apare această constatare că XXX garaje de cartier, furnizoare de piese contrafăcute sau îndoielnice sunt ușor dojenite de RAR. Concluzia ar fi că nu trebuie să ne mire dacă ajungem subiect de știri matinale cu nenumărate victime din accidente auto provocate de starea tehnica precară plus viteza și alcool așa cum întâlnim la noi în ultimii ani. Nici bulgarii nu mai au rable să ne mai dea...