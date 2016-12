Reactorul principal al centralei nucleare de la Fukushima pierde tot mai multă apă radioactivă

Compania niponă de electricitate TEPCO se confruntă cu numeroase probleme tehnice la centrala nucleară de la Fukushima, cantitatea de apă contaminată fiind în creștere, însă dă asigurări că lucrările de demontare vor continua, scrie UPI. Cotidianul nipon The Asahi Shimbun a relatat că TEPCO a cheltuit peste 4,93 miliarde de dolari pentru reducerea riscurilor asociate reactorului nr. 1 al centralei de la Fukushima, care continuă să piardă apă radioactivă. TEPCO a estimat că este nevoie de 8,35 miliarde de dolari pentru oprirea scurgerilor radioactive. Potrivit agenției de știri sud-coreene Yonhap un reprezentant al companiei TEPCO a declarat că reactorul principal al centralei de la Fukushima pierde zilnic peste 300 de tone de apă contaminată și compania încearcă să construiască noi capacități de stocare. În ianuarie, 600.000 de tone de apă contaminată au fost stocate în tancuri la Fukushima, potrivit cotidianului The Asahi Shimbun. Sistemele de purificare a apei, care au costat Japonia milioane de dolari, s-au defectat, iar planul privind construirea unui zid de pământ s-a desfășurat lent. Yonhap relatează că executivul nipon nu renunță la planurile de demontare a centralei, chiar dacă acestea vor dura între 30 și 40 de ani. Un progres semnificativ s-a înregistrat în ce privește menținerea constantă a temperaturii în tancurile cu apă de la centrala nucleară. A fost realizat un stabiliment de nouă etaje unde locuiesc muncitorii care lucrează la demontarea instalațiilor. Cotidianul The Independent a relatat ieri că autoritățile nipone au anunțat investiții de 8,6 miliarde de dolari pentru construirea unui zid la 250 de mile în largul mării pentru asigura protecție față de viitoarele valuri tsunami, ca acelea care au generat accidentul nuclear de la Fukushima în 2011, însă eficiența acestui zid este încă subiect de dezbatere în Japonia.