Real Madrid și Manchester City, în semifinalele UCL

Calificarea Realului în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal i se datorează lui Cristiano Ronaldo, atacantul portughez reușind al 37-lea hat-trick din cariera sa în partida cu VfL Wolfsburg, scor 3-0 (Cristiano Ronaldo 16, 18, 77) - în tur: 0-2, din manșa secundă a sferturilor de finală ale competiției. „Trebuia să fie o seară magică și așa a fost. Echipa și suporterii au fost geniali. A fost una dintre cele mai bune seri pentru mine în Liga Campionilor, dar nu cea mai bună. Am golul în ADN. Îmi place să înscriu. Oamenii mă pot critica, dar eu merg mai departe. Cifrele mele pot fi văzute de toată lumea. Aș vrea ca în semifinale să jucăm cu Benfica Lisabona. Vreau să joc un meci de Liga Campionilor în Portugalia”, a spus Cristiano Ronaldo după meciul cu Wolfsburg.

Cristiano Ronaldo este primul jucător care a reușit trei hat-trick-uri într-un singur sezon de Liga Campionilor, portughezul fiind lăudat de antrenorul Zinedine Zidane la finalul partidei. De asemenea, CR 7 a egalat recordul lui Lionel Messi, cinci hat-trick-uri în UCL, fiind golgheterul all-time al competiției, cu 93 de goluri marcate, dar și primul fotbalist din lume care înscrie cel puţin 15 goluri în două sezoane diferite din Liga Campionilor.

În vârstă de 31 de ani, Cristiano Ronaldo ar putea pleca de la Real Madrid la finalul sezonului pentru a juca din nou în Premier League, la Manchester United. CR7 este cotat de președintele Florentino Perez la 60.000.000 de euro.

„Cristiano Ronaldo a arătat că este cel mai bun jucător din lume. Este un jucător special pentru că nu oricine este capabil să înscrie trei goluri într-un singur meci. Ne-am îndeplinit obiectivul propus și sunt foarte fericit și mândru de ceea au reușit jucătorii mei”, a declarat antrenorul Realului, Zinedine Zidane.

MANCHESTER CITY VREA TROFEUL

Aflat la ultimele meciuri pe banca echipei Manchester City, antrenorul Manuel Pellegrini a anunţat că vrea să fie primul antrenor din istoria clubului care cucereşte trofeul Ligii Campionilor şi spune că nu se teme de o eventuală confruntare cu Pep Guardiola, în semifinale. După victoria de marți seară, de pe teren propriu, 1-0 (De Bruyne 76) cu Paris Saint-Germain - în tur: 2-2, obiectivul echipei Manchester City s-a schimbat. Pellegrini a anunţat că echipa sa vrea cu orice preţ să aducă trofeul Ligii Campionilor pe „Etihad Stadium”: „Am meritat din plin victoria din această seară. Am dominat meciul de la un capăt la celălalt. Eu cred că putem câştiga trofeul. Şi acum a devenit singurul meu obiectiv pe acest final de sezon. Tot timpul am fost criticaţi pentru ce s-a întâmplat în acest an, dar am ajuns în semifinalele Ligii Campionilor şi asta e o mare realizare. Chiar dacă vom câştiga trofeul, proiectul Manchester City nu se va opri aici!”.

În semifinale, City l-ar putea înfrunta tocmai pe viitorul său manager, Pep Guardiola. „Dacă vom juca împotriva lui Guardiola nu va fi nimic special. Va fi ca şi cum am întâlni orice alt adversar. Interesant ar fi poate pentru voi, ziariştii. Dar mai întâi Bayern şi Guardiola trebuie să se califice şi apoi vom putea discuta despre un posibil meci direct”, a mai spus Pellegrini.

POSTUL LUI BLANC, ÎN PERICOL

Fără David Luiz şi Blaise Matuidi, ambii suspendați, PSG nu a avut nicio şansă pe „Etihad Stadium”. Mai mult, Laurent Blanc l-a pierdut şi pe Thiago Motta, accidentat. La final, antrenorul francezilor a spus că îşi asumă întreaga responsabilitate pentru cea de-a patra eliminare consecutivă a lui PSG din sferturile Ligii: „Ar trebui să ne punem nişte întrebări. Suntem foarte dezamăgiţi şi este normal. Dar trebuie să trecem peste asta. Chiar am crezut că ne putem califica. O vom lua de la capăt în sezonul viitor. Trebuie să câştigăm acest trofeu. Sunt cluburi care au încercat şi zece ani până au reuşit asta”.

Ziariştii francezi dau vina pentru eliminarea din Liga Campionilor pe nivelul scăzut din Ligue 1, acolo unde PSG nu are rival şi unde a cucerit un nou titlu de campioană, cu opt etape înainte de finalul ssezonului.

„Nu ştiu dacă este vina competiţiei interne pentru faptul că City a arătat mult mai bine decât noi. Cert este că în semifinalele Ligii Campionilor sunt în fiecare an cam aceleaşi echipe. Cred că şi anul asta va fi la fel. În fiecare an sunt aceleaşi trei cluburi şi unul surpriză. Anul acesta surpriza este Manchester City. Am fi putut fi noi, dar ne-au lipsit foarte multe pentru a ajunge acolo”, a încheiat Blanc.

Presa din Franţa scrie că Laurent Blanc nu este sigur de postul său şi în viitorul sezon. Şefii lui PSG caută un antrenor cu care campioana Franţei să poată câştiga şi trofeul Ligii Campionilor.

Miercuri seară, de la ora 21.45, sunt programate celelalte două întâlniri care vor decide formaţiile calificate în semifinalele UCL: Atletico Madrid - FC Barcelona (în direct la Dolce Sport 1) - în tur: 1-2 și Benfica Lisabona - Bayern Munchen (în direct la Dolce Sport 2) - în tur: 0-1.

Semifinalele Ligii Campionilor se vor disputa la 26 şi 27 aprilie - manşa tur şi la 3 şi 4 mai - manşa retur. Tragerea la sorţi a meciurilor care vor stabili marea finală va avea loc vineri, 14 aprilie, de la ora 12.30, la Nyon. Finala ediţiei din acest a UEFA Champions League se va desfășura pe stadionul “San Siro” din Milano, la 28 mai, de la ora 21.45.

