Robert Downey Jr., preferatul americanilor

Actorul american Robert Downey Jr., serialele „The Big Bang Theory”, „Grey's Anatomy / Anatomia lui Grey” și cântăreții Ed Sheeran și Taylor Swift au fost marii câștigători ai galei People's Choice Awards, desfășurată miercuri noapte la Los Angeles. Aceste premii sunt un adevărat barometru al simpatiei de care se bucură artiștii în rândul publicului american, fiind acordate anual în baza voturilor exprimate de public.

Tema supereroilor a încoronat această ediție a galei, prezentată de Anna Faris și Allison Janney, în care actorul Robert Downey Jr. a obținut două premii, la categoriile Actorul preferat de cinema și Actorul preferat într-un film dramatic, în timp ce partenerul său din producția „Avengers / Răzbunătorii”, Chris Evans, a fost desemnat Vedeta preferată dintr-un film de acțiune.

„Maleficent”, regizat de Robert Stromberg, cu Angelina Jolie în rolul principal, a fost desemnat Filmul preferat și, totodată, Filmul de familie preferat. Producția „Gone Girl” a fost desemnată Thriller-ul preferat, iar Ben Affleck a fost desemnat Vedeta preferată care face acțiuni de binefacere. Frumoasa Jennifer Lawrence, cunoscută marelui public pentru rolul principal din seria „Hunger Games / Jocurile foametei”, a fost desemnată Actrița preferată de cinema, în timp ce premiul pentru cel mai bun duo a revenit lui Shailene Woodley și Theo James pentru felul cum s-au completat în producția „Divergent”, care a fost desemnată la categoria Filmul de acțiune preferat. Adam Sandler a fost desemnat cel mai apreciat actor de comedie, iar Melissa McCarthey a luat premiul pentru cea mai apreciată actriță într-un film de comedie, în timp ce „22 Jump Street” a fost desemnat Cel mai bun film de comedie. Drama romantică „The Fault in Our Stars”, în regia lui Josh Boone, a fost desemnată Drama preferată, iar Chloë Grace Moretz a fost desemnată Actrița preferată într-un film dramatic.

La secțiunea televiziune, serialele „The Big Bang Theory” și „Grey's Anatomy / Anatomia lui Grey” au fost câștigătoarele serii. Sitcomul produs de CBS „The Big Bang Theory” a câștigat premiile pentru Serialul preferat și Comedia preferată produsă de o rețea de televiziune. Actrița Kaley Cuoco a fost desemnată pentru al doilea an la rând Actrița preferată de comedie. Producția ABC, „Grey's Anatomy / Anatomia lui Grey”, ajunsă la cel de-al 11-lea sezon, a fost desemnată Serialul dramatic preferat produs de o rețea de televiziune, iar actorii Patrick Dempsey și Ellen Pompeo au primit premiile de interpretare în roluri dramatice. „Melissa & Joey” a fost desemnată Comedia preferată produsă de un post de televiziune prin cablu, iar „Pretty Little Liars” a luat premiul pentru Drama favorită produsă de un post de televiziune prin cablu.

Matt Bomer și frumoasa Angie Harmon au fost desemnați Actorii favoriți în producții difuzate de posturi de televiziune prin cablu. „Castle” a fost desemnat Serialul polițist favorit, iar actorii Nathan Fillion și Stana Katic au luat premiile de interpretare la această categorie. „Beauty and the Beast” a fost desemnat Serialul științifico-fantastic preferat, iar producția „Outlander” a fost desemnată Emisiunea de televiziune științifico-fantastică preferată. Misha Collins și Kristin Kreuk au fost desemnați actorii preferați în producții de televiziune științifico-fantastice.

„The Voice” a fost desemnată Emisiunea-concurs preferată, Ellen DeGeneres a luat premiul pentru Prezentatoarea de televiziune preferată, iar Serialul preferat difuzat seara a fost desemnat „Late Night Talk Show Host“, prezentat de Jimmy Fallon.

„Orange Is the New Black” a fost desemnat Drama cu accente comice preferată, iar Nina Dobrev și Ian Somerhalder, din producția „The Vampire Diaries”, au fost desemnați cel mai bun duo. David Tennant și actrița Viola Davis au fost desemnați Actorii preferați în filme produse pentru televiziune. „Saturday Night Live” a fost desemnată Emisiunea satirică preferată, „The Simpsons” - Producția animată preferată, iar „Jane the Virgin” - Noul serial de comedie preferat și „The Flash” - Noul serial dramatic preferat.

La secțiunea muzică: Ed Sheeran a fost desemnat Artistul preferat și a primit și laurii pentru Albumul preferat pentru „X”. Taylor Swift este Artista preferată, Artista pop preferată și a primit și premiul pentru Piesa preferată pentru „Shake It Off”. Trupa Maroon 5 a fost aleasă Formația preferată; iar trupa australiană 5 Seconds of Summer Cel mai bun debut. Hunter Hayes a fost ales Artistul de muzică country preferat, Carrie Underwood - Artista de muzică country, iar Lady Antebellum - Trupa de muzică country preferată. Iggy Azalea a fost aleasă Artistul favorit Hip-Hop, iar Pharrell Williams - Artistul R&B preferat.