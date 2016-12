Româncele, campioane mondiale la naşterile prin cezariană

În timp ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) recomandă ca numai 30% din totalul femeilor însărcinate să nască prin cezariană şi numai cînd sînt înregistrate condiţiile speciale, 80% dintre românce apelează la naşteri pe cale chirurgicală, devenind campioane mondiale la acest capitol. Datele statistice arată că, în România, proporţia de cezariene ajunge la 80% chiar şi în clinici universitare, unde nu ar trebui să fie atît de mare. Medicii spun că procentul nu este unul mare, ci alarmant. “Să ne aducem aminte că, în România, există o şcoală obstetricală de tradiţie, însă multă lume renunţă la naşterea naturală din comoditate. Este adevărat că naşterea în sine poate să pună nişte probleme, însă există rezolvări pentru toate acestea, cezariana fiind extrema soluţie la care ar trebui să se recurgă. Naşterea vaginală este o metodă care se practică încă din antichitate, numai pe noi ne-a apucat acum furia aceasta cu cezariana”, a atenţionat g-ral bg. (r) conf. univ. dr. Petre Brătilă. În Capitală, între 50% şi 70% din naşteri se termină prin cezariană, mămicile invocînd comoditatea acestei alegeri. Pe de altă parte, la Constanţa, medicii susţin contrariul. Şeful Maternităţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU), totodată şi vicepreşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vlad Tica, a declarat că proporţia de cezariene este de aproximativ 30%. El a precizat că naşterea prin cezariană se face doar în anumite situaţii. „Cezariana este recomandată atunci cînd copilul este foarte mare, iar mama se află la prima naştere, cînd copilul suferă, din diferite cauze, cînd femeia are malformaţii congenitale de bazin osos, are afecţiuni cardiace grave, boli pulmonare severe sau miopie accentuată”, a explicat medicul şef. Pentru că naşterea pe cale naturală, în condiţiile precizate implică un efort foarte mare din partea mamei, medicii apelează la intervenţia de cezariană. „Cezariana la cerere este o greşeală foarte mare, pentru că există repercusiuni tardive. Dacă după prima cezariană femeia respectivă mai are o sarcină, în 90% dintre cazuri, ea trebuie să recurgă tot la această operaţie, pentru că uterul nu este refăcut şi riscul de ruptură este foarte mare. Iar dacă femeia îşi mai doreşte un copil, ca să faci trei cezariene denotă o doză mare de nebunie, atît din partea ta, ca pacient, cît şi a doctorului care aprobă asta. De aceea, eu recomand cezariană, numai cînd există motivaţii întemeiate”, a avertizat conf. dr. Petre Brătilă. În străinătate, operaţiile cezariene nu depăşesc 15% din tot în totalul naşterilor. Dacă 28% din femeile însărcinate din Brazilia şi Spania apelează la cezariană, franţuzoaicele se încadrează chiar sub medie, doar 14% dintre acestea născînd cu ajutorul operaţiilor.