România, sperietoare de ciori investitoare

Investițiile sunt la minime istorice, iar autoritățile ar trebui să încurajeze stimularea lor, a declarat, joi, avocatul Gabriel Biriș. „Modul în care se transferă bunăstarea nu este unul care să genereze foarte mult optimism. Noi am început să repetăm greșelile trecutului. Adică punem gaz consumist pe foc, în loc să stimulăm investițiile. În toate raportările cu privire la nivelul investițiilor o să vedeți că apare sintagma „minime istorice“. Anul trecut a fost groaznic, anul acesta e un pic mai bun, dar e un pic mai bun pentru că se raportează la ceva groaznic“, a spus Biriș. El a mai precizat că România trebuie să fie mai prietenoasă în ceea ce privește investitorii și capitalul lor - „Capitalul este un animal extrem de sperios, precum o căprioară. Nu stă decât dacă nu îi este frică. Altfel, se duce la alții mai prietenoși. Noi am avut întotdeauna un impozit implicit, din cauza inflației. Acum e un moment în care, datorită inflației negative, am putea să ne gândim să introducem indexarea cu inflația, adică amortizarea capitalului investit“.

Citește și:

Imobiliarele românești, (din nou) mină de aur

Ia banii și... dormi!