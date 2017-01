Rusia și Arabia Saudită îngheață producția de petrol, aflată aproape de maxime-record

Cei mai mari producători de petrol din lume, Arabia Saudită și Rusia, au convenit marți să înghețe producția de petrol, dar au afirmat că înțelegerea este condiționată de intrarea în acest acord și a altor state, potrivit Bloomberg. Miniștrii responsabili de industria petrolieră din Arabia Saudită, Rusia, Qatar și Venezuela au anunțat propunerea după o întâlnire secretă la Doha, discuțiile la cel mai înalt nivel din ultimele luni, asupra unor acțiuni comune care să ducă la reducerea excesului de petrol din piață și la o eventuală recuperare a prețului. Ministrul saudit Ali al-Naimi a declarat că înghețarea livrărilor la nivelul lunii ianuarie, aproape de maximele-record înregistrate, este o măsură adecvată și că speră ca alți producători să adopte planul. Arabia Saudită și Rusia conduc topul producătorilor, cu peste 10 milioane de barili pe zi, fiecare, în timp ce pe 3 se află SUA, cu peste 9 milioane de barili pe zi. Ministrul Petrolului din Venezuela, Eulogio Del Pino, a declarat că vor avea loc discuții în continuare, cu Iran și Irak, miercuri, la Teheran.

Prețul petrolului a crescut la 35,55 dolari pe baril, în urma informației privind întâlnirea secretă, dar avansul s-a redus ulterior, iar cotația a revenit sub 34 de dolari pe baril, după ce așteptările privind un acord imediat s-au temperat. Iranul, rivalul în regiune al Arabiei Saudite, s-a angajat să majoreze semnificativ producția, în următoarele luni, pentru a recupera din cota de piață pierdută după ani de sancțiuni internaționale. Sancțiunile au fost ridicate în ianuarie, în urma unui acord cu marile puteri privind programul nuclear iranian. Faptul că producția Arabiei Saudite și Rusiei, cei mai mari producători și exportatori la nivel global, este aproape de maxime-record face mai dificil un potențial acord, întrucât Iran produce cu cel puțin un milion de barili pe zi sub capacitate. ”Credem că alți producători trebuie să înghețe producția imediat, inclusiv Iran și Irak. Acest pas ar stabiliza piața”, a afirmat ministrul petrolului din Qatar, Mohammed al-Sada. Irakul a anunțat în trecut că vrea să-și majoreze producția în acest an, dar în ianuarie și-a schimbat poziția și a informat că este dispus să scadă livrările, dacă se ajunge la un acord care să implice toate țările din OPEC și din afara organizației.

Întâlnirea de la Doha vine după mai mult de 18 luni de scădere a prețului barilului de petrol, interval în care cotația a coborât și sub 30 de dolari pe baril, pentru prima dată în peste un deceniu, după ce la mijlocul anului 2014 se afla la 115 dolari pe baril. Declinul prețului a fost cauzat de dezvoltarea puternică a producției de petrol de șist în SUA, dar și de decizia Arabiei Saudite și a aliaților săi din zona Golfului Persic de a concura pentru cotă de piață cu noii rivali din SUA.

Citește și:

