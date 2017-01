Șahtior Donețk a câștigat Cupa Ucrainei la ultimul meci sub conducerea lui Mircea Lucescu

Șahtior Donețk a învins cu 2-0 pe Zorya Lugansk în finala Cupei Ucrainei la fotbal, meci disputat sâmbătă, la Lvov. A fost ultima partidă pentru Șahtior sub comanda antrenorului român Mircea Lucescu, pentru că acesta a anunțat că nu-și va prelungi contractul cu echipa din Donețk, înțelegerea expirând la finalul sezonului. Golurile au fost marcate de ucraineanul Oleksandr Gladky, în vârstă de 28 de ani, care a punctat în minutele 42 şi 57 ale partidei în urma căreia Șahtior a câștigat a zecea oară în istorie Cupa Ucrainei. Șase dintre aceste trofee au fost obținute sub comanda lui Lucescu, acesta conducând pe Șahtior din 2004. La festivitatea de premiere, jucătorii lui Șahtior au apărut îmbrăcați cu tricouri pe care scria în ucraineană „Mulțumim, Mister!”.

În cei 12 ani petrecuți la Donețk, Lucescu a obținut 22 de trofee, cel mai important fiind Cupa UEFA, cucerită în 2009. Șahtior a mai câștigat sub comanda antrenorului român de opt ori campionatul Ucrainei, de șase ori Cupa Ucrainei și de șapte ori Supercupa Ucrainei. Mircea Lucescu va împlini 71 de ani în luna iulie, însă nu are de gând să se retragă din activitate și este dorit de mai multe echipe din Europa, între care Zenit Sankt Petersburg, Galatasaray Istanbul sau AS Monaco. În ultimele două sezoane, din cauza stării tensionate din Ucraina, Șahtior a fost obligată să se mute de pe stadionul său, Donbass Arena, la Lvov, acesta fiind unul dintre motivele pentru care tehnicianul român a decis să părăsească vicecampioana Ucrainei.

ZENIT? NU! GALATASARAY? POATE...

Agentul lui Lucescu a recunoscut săptămâna aceasta că reputatul tehnician român poartă negocieri cu echipa rusă Zenit Sankt Petersburg, adăugând că acesta a primit oferte și din Turcia, unde a mai antrenat formațiile Galatasaray și Beșiktaș Istanbul înainte de a veni în Ucraina, în anul 2004. Presa turcă susţine că românul va ajunge săptămâna următoare în Turcia pentru a discuta cu Dursun Ozbek, preşedintele clubului Galatasaray Istanbul, şi cel mai probabil va parafa înţegerea. „Fanatik“ scrie că Lucescu chiar a ajuns la un acord de principiu cu Galatasaray, motiv pentru care a refuzat o ofertă de patru milioane de euro pe sezon de la Zenit! „Fotomac“ adaugă că, pentru a fi siguri că Lucescu nu va refuza, oamenii din conducerea Galatei i-au propus românului şi posibilitatea de a deveni managerul sportiv al clubului. Lucescu ar urma să ocupe funcţia de antrenor doar în primul sezon, apoi va deveni manager sportiv şi se va ocupa de destinele echipei, având libertate deplină în a lua deciziile legate de transferuri şi de a stabili strategia clubului. Mircea Lucescu a mai antrenat-o pe Galatasaray între 2000 şi 2002, perioadă în care a câştigat titlul de campion al Turciei şi Supercupa Europei.

