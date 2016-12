Salvamarii doresc o Poliție a Plajelor pentru turiștii indisciplinați

An de an, salvamarii care lucrează pe litoral se confruntă cu nepăsarea turiștilor care ignoră toate indicațiile și steagul roșu arborat și se avântă în apele învolburate ale mării, punându-și în pericol viața. Nu o dată au ajuns salvamarii să se certe cu turiștii pe plajă pentru că scăldatul era interzis din cauza curenților puternici, însă turiștii ignorau recomandarea și intrau în apă. Asociația „Hercules“ a Salvamarilor din Sudul Litoralului a propus, în cadrul unei conferințe, să se reînființeze Poliția Plajelor, evitându-se astfel episoadele de acest fel. ”Ne dorim reînființarea Poliției Plajelor. Este foarte important să ai un polițist al plajei, să fie acolo unde sunt și salvamarii, pentru că cei din urmă nu au competența de a sancționa turiștii. Prezența unui polițist și sancțiunile date atunci când trebuie le salvează viața, în final. Altfel, ajungem să ne certăm cu turiștii ca să-i convingem că nu ar trebui să intre în apă în anumite momente”, a spus președintele Asociației „Hercules“ a Salvamarilor din Sudul Litoralului, George Lipoveanu. În plus, un polițist prezent pe plajă i-ar face pe hoți să nu mai opereze. Salvamarii au anunțat că, în această vară, 291 de vieți au fost salvate doar în zona de sud a litoralului românesc, însă spun că numărul de vieți pierdute este destul de mare, astfel că s-au înregistrat 52 de cazuri de înec în această vară. ”Este un bilanț trist, însă au fost două săptămâni de furtuni puternice și turiștii au ignorat, în unele cazuri, avertismentele noastre. Au fost de trei ori mai multe incidente în această vară față de anii trecuți”, a declarat Lipoveanu. La final de sezon, asociația se poate lăuda cu faptul că tinerii și-au primit banii la zi, dar și că toți cei 87 de salvamari care au acționat în această vară au fost calificați și au trecut toate probele pentru a practica această meserie. ”Pentru posturile existente ar fi necesari aproximativ 120 de salvamari, însă am reușit să acoperim zonele pe care le-am avut de supravegheat”, a precizat șeful serviciului de salvamar din Mangalia și Olimp, Vasile Borteș.

Salvamarii din sudul litoralului au salvat și predat către ambulanțe 48 de turiști aflați într-o stare gravă și având viața în pericol, iar alți 223 de turiști au fost salvați și predați în stare bună familiilor și aparținătorilor. De asemenea, 45 de copii care se rătăciseră pe plajă au ajuns înapoi la familiile lor cu ajutorul salvamarilor și 475 de turiști români și străini au avut nevoie de îngrijiri medicale de la asistenții medicali ce au lucrat alături de echipele de salvamari, în această vară, pe litoral.