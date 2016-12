Salvatorii de la ISU „Dobrogea“ au donat sânge pentru copiii sărmani

În Săptămâna Mare, salvatorii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) "Dobrogea" au vrut să le facă o bucurie unor copii aflați într-un centru de plasament din Constanța. Peste 20 de pompieri veniți din toate colțurile județului au donat, marți, sânge la Centrul de Transfuzii al Spitalului Județean Constanța. Cu bonurile de masă pe care le-au primit în schimbul sângelui donat, pompierii vor face piața pentru cei mici. „Înainte de a îmbrăca haina de militar, îmbrăcăm haina de om. În Săptămâna Mare am decis să donăm sânge. Alături de bărbații de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea“ au venit și mai multe femei curajoase din instituție. Eu am donat alături de ele. Este prima oară când sunt la un centru de transfuzii, dar nu am avut emoții. Abia așteptăm să facem o bucurie copiilor centrului de plasament „Traian“ din Constanța. La micuții de acolo vom merge vineri și le vom da alimentele pe care le vom cumpăra cu bonurile de masă pe care le-am primit", a declarat Anca Chiriță, purtătorul de cuvânt al ISU „Dobrogea“.

„Trebuia să facem cu adevărat ceva pentru acești copii. Nu au părinți, nu au pe nimeni, dar noi vrem să-i facem să simtă că totuși nu sunt chiar singuri. Poate că, în viitor, în viața lor vor alege să ne ia locul la inspectorat", a spus cu emoție în glas pompierul Viorel Dâmboi. Medicii Centrului de Transfuzii și-ar dori ca mai mulți constănțeni să urmeze exemplul dat de salvatorii de la ISU.

„După cum vedeți, în acest moment, în salonul Centrului de Transfuzii nu se află decât acești pompieri. Ei vin tot anul și donează sânge. Avem nevoie ca mai mulți constănțeni să vină și să doneze. Pe zi vin totuși în jur de 50 de oameni aici, dar avem nevoie de circa 65 de donatori", a declarat doctorul Alina Dobrotă, directorul Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanța.