Şapte suspecţi în masacrul de la Srebreniţa au fost arestaţi în Serbia

Autorităţile au arestat ieri primele persoane din Serbia suspectate că au comis crime în cadrul masacrului de la Srebreniţa din 1995, împotriva musulmanilor bosniaci, au declarat procurorii pentru Associated Press. Procurorii au declarat că poliţia a arestat şapte bărbaţi acuzaţi că au participat la masacrarea a peste 1.000 de musulmani într-un depozit de la periferia oraşului Srebreniţa. În total, 8.000 de bosniaci musulmani au fost ucişi de sârbi în enclava bosniacă, singura atrocitate din Europa calificată drept genocid de ONU după al Doilea Război Mondial. Procurorul-şef sârb pentru crime de război Vladimir Vukcevici a declarat pentru AP că autorităţile au intenţionat să aresteze opt suspecţi în cadrul unui raiduri care au avut loc în cursul dimineţii în diferite zone din Serbia, astăzi, dar una a reuşit să fugă. "Mai multe persoane au fost în atenţia noastră, dar am reuşit să arestăm şapte din opt suspecţi până în prezent", a declarat Vukcevici. "Ei sunt foşti membri ai unei brigăzi speciale a poliţiei sârbe bosniace", a adăugat el. Serbia a pus sub acuzare mai mulţi bărbaţi care au luat un grup de prizonieri din Srebreniţa pentru a fi ucişi. În 2011, autorităţile l-au arestat pe Ratko Mladici, presupusul organizator al masacrului, trimiţându-l la Tribunalul Penal Internaţional (TPI) pentru fosta Iugoslavie de la Haga. Dar arestările de astăzi sunt prima încercare de a aduce în faţa justiţiei persoane care au mâinile pătate de sânge în masacrul de la Srebreniţa. "Este important de subliniat că aceasta este prima dată când procuratura noastră are de-a face cu uciderea în masă a civililor şi prizonierilor de război de la Srebreniţa", a declarat procurorul care se ocupă de caz, Bruno Vekarici. Serbia se apropie de un moment cheie în confruntarea cu trecutul. "Nu ne-am confruntat niciodată cu crime de asemenea proporţii", a declarat el. "Este foarte important ca Serbia să adopte o poziţie clară faţă de Srebreniţa într-un proces", a continuat procurorul. Mulţi sârbi încă îi consideră eroi pe liderii din timpul războiului - inclusiv pe Mladici şi pe liderul politic al sârbilor bosniaci Radovan Karadzici, judecaţi de TPI - şi cred că aceştia sunt victimele unui complot occidental.