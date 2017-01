Scandal la Castelu! Consilierii locali au convocat o ședință în stradă

Comuna Castelu stă să explodeze. Consilierii PSD din localitate pregătesc o răzmeriță de zile mari. Ei au organizat vineri, 15 iulie, la ora 15.00, o ședință de Consiliu Local ce va avea loc... în aer liber. Motivul? Potrivit consilierului PSD Viorel Corbu, social democrații din Castelu, care formează o majoritate în Consiliul Local împreună cu liberalii, au decis să țină întrunirea în fața Casei de Cultură din localitate pentru că sala de ședințe a Primăriei, unde se desfășurau aceste întâlniri de obicei, este închisă. „Am vrut să convocăm o ședință pentru a stabili comisiile de specialitate și a clarifica alte aspecte administrative. M-am dus eu, personal, să depun hârtiile la secretarul comunei, în 12 iulie, și mi s-a spus că nu poate înregistra documentele, pentru că este grevă, dar că a luat act de intenția noastră. Am mers în 13 iulie să depun convocatorul pentru ședința extraordinară din 15 iulie și mi s-a spus că am convocat ședința prea târziu, că nu am înregistrat la timp documentele. Între timp, primarul Nicolae Anghel a încuiat ușa de la sala de ședințe a Primăriei pentru că ar fi în renovare. Dacă nu ni se dă voie să intrăm în sală, am decis să ținem ședința în fața Casei de Cultură din Castelu”, a spus consilierul Viorel Corbu. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile și dacă reprezentanții PMP și PNL din Consiliul Local Castelu vor participa la ședință.