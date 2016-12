Scapă de stres cu ajutorul smartphone-ului! Cele mai eficiente aplicații

Într-un studiu apărut recent, cercetătorii americani au demonstrat că stresul la locul de muncă are impact asupra speranței de viață a persoanelor active. Stresul poate fi tratat, însă, şi cu ajutorul telefonului mobil. O dovedesc sumedeniile de aplicații care au fost create în ultima vreme, disponibile în sistemul de operare Android, care te pot liniști și îți pot aduce o stare de bine. Spre exemplu, aplicația ”Relaxing anti stress sound” îți pune la dispoziție o varietate de sunete pentru orice ocazie și stare. Poți asculta valurile mării care se sparg, foșnetul frunzelor din pădure, picăturile de ploaie care curg liniștit sau, dimpotrivă, vâlvătaia focului din șemineu. Aplicația este disponibilă gratuit. O altă aplicație, ”Anti stress quotes”, îți aduce pe telefonul mobil citate motivaționale celebre, menite să îl îmbărbăteze chiar și pe cel mai oropsit dintre noi. Iată câteva din citatele cu care te poți delecta: ”Când o ușă se închide, o alta se deschide, dar deseori ne uităm atât de mult la ușa închisă încât nu o observăm pe cea care s-a deschis pentru noi ” (Helen Keller), ”Dacă tratezi fiecare situație ca fiind de viață și de moarte, vei muri de multe ori” (Dean Smith). Totodată, pentru a induce starea de relaxare în momentele de stres, poți începe prin a practica exercițiile de respirație.O aplicație, ”Anti stress exercise”, a fost creată pentru a-ți arăta diverse tehnici de respirație, care pot fi realizate în orice moment al zilei și ori de câte ori simți nevoia. Este binecunoscut faptul că te poți elibera de stres și prin activități creative. Tocmai de aceea a fost creată o aplicație, ”Let's create pottery”, prin care, sub forma unui joc, poți modela vase de lut în diverse forme. ”Modelajul în ceramică este cel mai bun mod de a scăpa de stresul de zi cu zi și de a-ți găsi pacea interioară. O experiență uimitoare, terapeutică și înălțătoare, de care te poți bucura cu prietenii și familia”, spun creatorii aplicației.

PENTRU CEI STRESAȚI LA MUNCĂ Dacă ești stresat la serviciu și simți că îți vine să spargi toate lucrurile din jurul tău, nu dispera! Există aplicația ”Smash the office”, care te poate ajuta să faci față cu brio momentelor tensionate de la birou, într-un mod distractiv. ”Smash the office” este un joc de acțiune în care iei rolul unui angajat nemulțumit, care își eliberează frustrările pe mobilierul din birou. În joc poți distruge un birou virtual, dărâmând mobila și spărgând ecranele monitoarelor. O altă aplicație, ”Beat the boss”, îți propune să îți descarci nervii pe șeful tău, tot virtual, sub formă de joc. ”Noi știm cât de răutăcios poate fi șeful tău. Luptă pentru tine, dă-i ceea ce merită. Poți să îl pocnești, să îi dai foc, să îl împuști, să arunci cu ouă în el și multe altele”, spun cei care au creat aplicația ”Beat the boss”.