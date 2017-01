Scapă prefectul Constanței de valul schimbării?

Îl va menține Guvernul pe Constantin Ion în funcția de prefect? Asta-i întrebarea care se pune în aceste zile pe holurile Prefecturii, în condițiile în care, în 21 ianuarie, actualului reprezentant al Executivului în teritoriu i-a expirat mandatul. Teoretic, Constantin nu ar trebui să-și facă probleme, cel puțin în perioada imediat următoare, pentru că, potrivit legislației, mandatul acestuia s-a prelungit automat. Practic, lucrurile nu sunt așa sigure pentru prefect, în condițiile în care Guvernul condus de Dacian Cioloș și-a propus să îi mazilească pe oamenii instalați în funcție de fostul premier Victor Ponta. Cioloș a început cu înlocuirea prefecților din Timiș și Iași și va continua în februarie. Șeful Guvernului are și un as în mânecă atunci va trece la schimbarea prefecților. Cioloș va avea pe masă o evaluare a activității a fiecărui prefect în parte, care va fi finalizată în această lună. „Deocamdată Guvernul nu a luat nicio decizie legată de prefecţi. Premierul a cerut o analiză a activităţii lor. Abia apoi se va lua o hotărâre”, a precizat Suciu. Contactat telefonic, Constantin Ion a spus că nu are emoții, pentru că mandatul său se prelungește automat. „Nu simt nicio presiune din partea Executivului. Eu mi-am făcut treaba cât am putut de bine și nu văd de ce aș fi înlocuit”, a afirmat prefectul Constanței.