Se înăspresc condițiile de folosire a detectoarelor de metale

08:32:25 / 11 Ianuarie 2016

cultura de comori

gata domnilor,domnu Alexandrescu a gasit solutia pentru cultura.Interzice detectoarele de metale,inchide niste sali de teatru,cinematografe si lustruieste ,,aripile'',monumentul ridicat in fata Casei Scanteii.Bai neneaca cultural,gaseste o solutie si fa in asa fel incat ,,cautatoru''daca a gasit comoara sa o dea patrimoniului contra unei recompense substantiale daca se merita daca nu, sa iasa pe piata libera si-l taxezi.Multe vestigii au fost descoperite de amatori,intamplator.unele au fost furate ce este drept dar cel ptin nu putrezesc in pamant.Inainte de a mai vorbi,ia pozitia ,,Ganditorului de la Hamangia''si vezi ce faci cu,,Cumintenia Pamantului''.