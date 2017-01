Serie spectaculoasă pentru HC Dobrogea Sud

După zece etape scurse din actualul sezon al Ligii Naționale de handbal masculin, HC Dobrogea Sud Constanța se află în fruntea clasamentului, echipa pregătită de Djordje Cirkovic reușind o serie spectaculoasă de nouă victorii consecutive. Ultima „victimă” a fost Steaua București, pe care constănțenii au învins-o miercuri seară, în Sala Sporturilor, cu scorul de 28-23, la capătul unui meci spectaculos, contând pentru etapa a 10-a. La final, Toma și compania au mulțumit publicului pentru sprijin și au promis că vor încerca să-și păstreze fotoliul de lider până la finalul sezonului regulat. „A fost o victorie muncită! Nu ne așteptam să fie atât de greu, dar mă bucur că am reușit să ținem piept unui echipe care a venit să dea totul și să-și joace cartea până la final. Acest public minunat merită tot efortul nostru și mă bucur enorm că am câștigat. Începe să ne meargă jocul și este important pentru moralul nostru că reușim să legăm victoriile. Sper să o ținem și așa. Vine o scurtă pauză, în care ne vom relaxa și apoi o luăm de la capăt”, a spus căpitanul Laurențiu Toma. „A fost un meci greu, pentru că am făcut o primă repriză slabă. Important este însă că am câștigat, am avut o repriză secundă foarte frumoasă și sper că am bucurat publicul prezent la sală. Este prea devreme să vorbim despre titlu, ținând cont că se va juca play-off, dar luăm fiecare meci în parte. Ne dorim să încheiem sezonul regulat pe primul loc, astfel încât să avem avantajul celor două meciuri pe teren propriu în play-off”, a adăugat extrema George Buricea.

După această etapă, campionatul se întrerupe timp de două săptămâni, perioada în care naționala României va disputa primele meciuri din preliminariile Campionatului European din 2018, cu Belarus, la 2 noiembrie, la Minsk, și cu Polonia, la 6 noimebrie, la Cluj-Napoca.

Celelalte rezultate ale etapei: HC Adrian Petrea Reşiţa - Potaissa Turda 23-37, CSM Făgăraş - CSM Bucureşti 16-26, CSU Suceava - CSM Satu Mare 36-21, HC Vaslui - Dinamo București 22-34, HC Odorhei - Poli Timişoara 24-23. Meciul Dunărea Călărași - CSM Focșani are loc joi, de la ora 16.00 (în direct la TVR HD).

Clasament: 1. HC DOBROGEA SUD 27p (golaveraj: 295-247), 2. Dinamo 25p (325-285), 3. Potaissa 12p (312-265), 4. HC Odorhei 22p (278-267), 5. Steaua 17p (278-271), 6. CSM Bucureşti 15p (276-252), 7. CSU Suceava 15p (276-261), 8. HC Vaslui 15p (268-283), 9. Poli Timişoara 11p (257-254), 10. CSM Focşani 11p (225-239), 11. Dunărea Călăraşi 9p (236-253), 12. HC Adrian Petrea Reşiţa 7p (248-285), 13. Satu Mare 3p (244-297), 14. CSM Făgăraş 3p (218-277).