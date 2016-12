Serviciile de taximetrie din stațiunea Mamaia, verificate de ANPC

În noaptea de 19-20 august, comisari ai ANPC din cadrul Comandamentului Litoral, împreună cu Poliția stațiunii Mamaia, au desfășurat o acțiune de control a serviciilor de taximetrie prestate turiștilor aflați în vacanță și a modului în care drepturile consumatorilor sunt respectate.

Iată comunicatul postat pe site-ul ANPC:

„In noaptea de 19-20 august, comisari ai ANPC din cadrul Comandamentului Litoral, impreuna cu Politia statiunii Mamaia, au desfasurat o actiune de control a serviciilor de taximetrie prestate turistilor aflati in vacanta si a modului in care drepturile consumatorilor sunt respectate.

In urma verificarilor facute s-a constatat ca existau autoturisme care nu aveau autorizatie de functionare sau nu detineau un atestat pentru activitatea de servicii de taximetrie.

Unele plachete de pe portiere acestora aveau numarul de identificare expirat de pana la 1 an, iar informatiile obligatorii oferite consumatorilor nu se regaseau in interiorul taxiurilor. Lipseau informatii cu numele conducatorului auto, numele companiei, tariful pe kilometru, dar si numerele de telefon utile pe care consumatorii sa le poata apela in cazul unor reclamatii. Pentru unele dintre plachetele cu datele de identificare exista suspiciunea de contrafacere.

Comisarii au mai descoperit truse medicale improprii care nu pot fi folosite in cazul acordarii de prim-ajutor si, de asemenea, extinctoare nefunctionale si expirate din anul 2014. Mai multe taxiuri nu detineau certificate metrologice pentru ceasurile de taxat sau acestea erau expirate.

Comisarii ANPC au lasat invitatii pentru operatorii economici care prestau servicii de taximetrie, urmand ca acestia sa faca dovada existentei tuturor actelor si autorizatiilor valabile si pentru a putea finaliza actele de control.

ANPC va continua actiunile de verificare a respectarii legislatiei in domeniul protectiei consumatorilor, atat pentru achizitia de bunuri si servicii alimentare, cat si pentru prestarea de servicii de cazare, inchiriere echipamente,servicii de taximetrie, servicii de petercere a timpului liber, astfel incat consumatorii sa beneficieze de vacante, fara probleme. Reamintim operatorilor economici ca acestia trebuie sa respecte legislatia in domeniul protectiei consumatorilor si ca beneficiaza de consiliere gratuita din partea ANPC cu privire la modalitatea de aplicare corecta a legislatiei in domeniu.“