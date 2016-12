Serviciu funerar public pentru James Gandolfini

Familia, prietenii şi fanii i-au adus, joi după-amiază, un ultim omagiu lui James Gandolfini, în cadrul serviciului religios ţinut la catedrala St. John the Divine“ din New York, la o săptămână după ce starul în vârstă de 51 de ani a murit în urma unui atac de cord, în timpul unei vacanţe la Roma. Soţia actorului, Deborah Lin Gandolfini, prieteni, dar şi David Chase, creatorul şi producătorul executiv al serialului „The Sopranos / Clanul Soprano”, au vorbit în cadrul ceremoniei organizate pentru actorul a cărui interpretare în rolul liderului mafiot Tony Soprano din New Jersey l-a transformat în star internaţional. Actriţa Edie Falco, interpreta soţiei lui Tony Soprano în serial, şi numeroşi membri ai echipei, printre care Aida Turturro, Lorraine Bracco, Jamie-Lynn Sigler, Tony Sirico, Michael Imperioli, Joe Pantoliano, Vincent Pastore, Dominic Chianese şi Steve Schirripa, au asistat la ceremonia de 90 de minute.

Zeci de fani au aşteptat pe căldură să vadă cum actori precum Alec Baldwin şi soţia sa Hilaria, Steve Buscemi şi John Turturro, Julianna Margulies, Chris Noth, Marcia Gay Harden şi Steve Carell sau guvernatorul statului New Jersey, Chris Christie, au intrat în catedrală pentru ceremonie. Şi fani obişnuiţi au reuşit să asiste la serviciul funerar, care a fost deschis publicului. În total, circa 1.500 de persoane au luat parte la ceremonie, pentru a-i aduce un ultim omagiu „celei mai generoase persoane din lume”, „unui om vulnerabil”, „unui actor în căutarea adevărului, care îşi punea tot sufletul în rolurile sale”, aşa cum a fost evocat de familie şi prieteni. Ceremonia religioasă publică a fost urmată de un priveghi privat la care accesul s-a făcut pe bază de invitaţie, la casa funerară din Park Ridge, din New Jersey. De teama unui asalt al fanilor, nu s-au dat publicităţii informaţii despre când va avea loc înmormântarea, care va fi rezervată doar membrilor familiei. Este aproape sigur însă că James Gandolfini îşi va găsi odihna veşnică în cavoul familiei sale din Westwood, New Jersey.

James Gandolfini avea la activ o lungă carieră în cinematografie, înainte de a se impune, cu silueta sa masivă şi faţa zâmbitoare, în rolul mafiotului depresiv Tony Soprano din serialul „The Sopranos / Clanul Soprano”, difuzat între 1999 şi 2007. Printre rolurile sale merită reţinute cele din „True Romance” din 1993, „She\'s So Lovely” din 1997, „The Mexican” şi „The Man Who Wasn\'t There” din 2001, „In the Loop” din 2009 şi, mai recent, în „Zero Dark Thirty” din 2012. Rolul Tony Soprano i-a adus mai multe recompense, printre care un Glob de Aur şi trei premii Emmy. A fost o prezenţă remarcată şi pe Broadway, fiind nominalizat la premiul Tony pentru rolul din spectacolul „God of Carnage”. Şi teatrele new-yorkeze i-au adus un omagiu, miercuri noapte, reducându-şi iluminaţia pe faţade.