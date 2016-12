Servieta furată a unui avocat, găsită de un octogenar

Un avocat din Baroul Constanţa a fost ţinta unor hoţi care i-au furat, săptămâna trecută, geanta cu acte, din maşină. După trei zile de la atac, Adrian Avram s-a trezit că un bătrân, în vârstă de 80 de ani, i-a adus geanta pe care o găsise... în curtea lui de pe strada Aristide Karazali. Ieri dimineaţă, în jurul orei 09.00, Ilie Drugă s-a prezentat la sediul Palatului de Justiţie, din Constanţa, şi i-a spus subofiţerului care executa serviciul de pază, plt. Valentin Petrescu, că doreşte să ia legătura cu avocatul Avram. Jandarmul l-a sunat pe acesta, care a sosit imediat în clădirea instanţei. El i-a mulţumit bătrânului pentru gestul altruist şi l-a recompensat financiar. Ilie Drugă i-a povestit lui Adrian Avram că, în momentul în care a ieşit în curte, a observat geanta pe jos şi a luat-o în casă. Octogenarul şi-a dat seama că servieta aparţine unui avocat după ce a văzut roba şi ştampila. A sunat un prieten, care i-a recomandat să meargă la Palatul de Justiţie pentru că acolo stau toţi avocaţii. „Pe 14 iunie, în jurul orei 13.30-14.00, am parcat maşina pe strada Ecaterina Varga şi am urcat la birou pentru că aveam o întâlnire cu o clientă, căreia trebuia să îi dau nişte documente. Am lipsit zece minute şi, când m-am întors, am găsit geamul din spate al maşinii spart, iar servieta în care ţineam roba, chitanţiere, ştampile şi un Cod de Procedură Penală dispăruse. Întrucât am avut foarte multă treabă zilele acestea, nu am apucat să ajung la Poliţie să depun plângere. Urma să fac acest lucru mâine, dar iată că nu mai este cazul”, a declarat avocatul Adrian Avram. El a adăugat că paguba suferită se ridică la 400 de lei, contravaloarea geamului autoturismului Dacia Logan spart de hoţi. „Probabil că indivizii îmi cunoşteau maşina şi credeau că vor găsi bani în geantă, însă s-au înşelat. Nu am avut niciun leu în acea servietă, ci numai lucruri personale”, a mai spus Avram. El este de părere că hoţii au fost nemulţumiţi de pradă şi de aceea au aruncat-o peste gardul unei curţi din zona peninsulară.