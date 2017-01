Simona Halep a regăsit gustul victoriei

După un start de sezon dezastruos, Simona Halep dă semne de revenire, reuşind să ajungă în turul al treilea al turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 6.134.605 dolari. Intrată în competiţie direct în turul secund, tenismena constănţeană, locul 5 WTA şi cap de serie nr. 5, a câştigat fără probleme duelul cu americanca Vania King (locul 202 WTA), cu scorul de 6-1, 6-1, după doar 56 de minute de joc. Încurajată din tribune de fosta mare gimnastă Nadia Comăneci, sportiva în vârstă de 24 de ani a obţinut a treia victorie din circuitul WTA în acest an şi prima după două luni. “Am reuşit victoria şi să mă simt mult mai bine. A fost primul meci însă şi vom vedea cum va fi în tururile următoare. Nu e uşor, dar e bine că am putut face acest prim pas. O iau ca pe un lucru pozitiv, voi da tot ce am mai bun pentru a munci zi de zi şi voi lua fiecare zi de meci ca pe una normală”, a spus Halep. În faza următoare a turneului, constănţeanca, deţinătoarea trofeului la Indian Wells, va juca luni dimineaţă cu rusoaica Ekaterina Makarova (locul 32 WTA). Cele două s-au confruntat de trei ori până acum, iar Halep conduce cu 2-1 la meciurile directe, după ce a câştigat în 2013, la New Haven, în sferturi, cu scorul de 6-1, 7-6 (8-6), şi anul trecut, la Dubai, tot în sferturi, cu scorul de 6-3, 1-6, 7-5, dar a cedat la ediţia de anul trecut a Austrlian Open, în sferturi, cu 6-4, 6-0.

În turul al treilea la Indian Wells s-a calificat şi Monica Niculescu, locul 34 WTA şi cap de serie nr. 32, care a trecut în turul secund de Heather Watson (Marea Britanie, locul 53 WTA), cu scorul de 6-4, 2-6, 6-2, în două ore şi 13 minute de joc. Românca va avea însă o misiune extrem de dificilă în următorul meci, în care o va întâlni pe poloneza Agnieszka Radwanska, locul 3 WTA şi cap de serie nr. 3. Aceasta conduce cu 2-1 în confruntările directe de până acum, după ce s-a impus în 2009, la Linz, în primul tur, şi la Doha, în acest an, în timp ce singurul succes obţinut de Niculescu a venit în semifinale la Nottingham, anul trecut.

