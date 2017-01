Simona Halep, mai încrezătoare după Indian Wells

Tenismena constănțeană Simona Halep, ocupanta locului 5 WTA, este încrezătoare înaintea debutului la turneul de la Miami și crede că poate reedita performanța din 2015, când a ajuns în semifinale, cu toate că recunoaște că nu se află într-o formă la fel de bună ca anul trecut. „Chiar mă bucur că am revenit la Miami. Am jucat destul de bine aici anul trecut și chiar mă bucur că sunt sănătoasă și pot juca iar. În 2015, în această perioadă a anului jucam bine. Aveam foarte multă încredere. Acum sunt bine, poate nu ca anul trecut, dar revin după o perioadă mai dificilă. Am avut niște luni mai grele. Am fost destul de bolnavă, dar acum mă bucur că sunt sănătoasă și mă pot antrena la cel mai înalt nivel”, a declarat Halep pentru wtatennis.com.

Simona Halep speră să își ia revanșa în fața liderului mondial, Serena Williams, după înfrângerea în două seturi, scor 4-6, 3-6, înregistrată în sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells. „Vom vedea ce va fi, eu am încredere. A fost foarte important că am câștigat câteva meciuri, pentru că nu reușeam să închid partidele. Am făcut un turneu bun la Indian Wells, dar Serena a fost prea bună, de aceea a câștigat. Eu am prins mai multă încredere”, a mai spus Halep, care va evolua în turul secund de la Miami, cu Daria Kasatkina (Rusia, 96 WTA), în noaptea de joi spre vineri, nu mai devreme de ora 1.30 (în direct la Dolce Sport).

BEGU, ÎN TURUL SECUND LA MIAMI

Irina Begu (35 WTA) s-a calificat în turul al doilea al turneului WTA Premier de la Miami, dotat cu premii totale de 6.134.605 dolari, după ce a învins-o pe Maria Sakkari (Grecia, 131 WTA), o jucătoare venită din calificări, în două seturi, 6-1, 6-3, după o oră și 20 de minute de joc. În urma acestei victorii, Begu și-a asigurat un cec în valoare de 19.530 de dolari și 35 de puncte WTA. Următoarea adversară a Irinei Begu la Miami Open va fi germanca Sabine Lisicki, cap de serie nr. 29 și locul 37 WTA, care a învins-o pe Begu în toate cele trei confruntări directe: în 2011, la Dallas și Beijing, și în 2014, la Madrid.

KASATKINA PREFERĂ SĂ SE UITE LA MECIURILE DE LA MASCULIN

Adversara Simonei Halep din turul al doilea al turneului de la Miami, rusoaica Daria Kasatkina, în vârstă de 18 ani, spune că nu-şi urmăreşte adversarele la lucru, preferând să vizioneze meciurile din ATP, care în opinia ei sunt mult mai spectaculoase decât partidele disputate de fete. „Nu mă uit niciodată la meciurile adversarelor, pentru că îmi place să-mi monitorizez doar jocul meu, pe care vreau să-l îmbunătăţesc în fiecare zi. În schimb, îmi place să mă uit la tenisul masculin. Îl urmăresc în special pe Rafael Nadal, pentru că el este jucătorul meu preferat. Nu-mi place tenisul feminin, pentru că este destul de ciudat. Fetele nu joacă la fel de bine precum băieţii, aşa că e mult mai plăcut să vezi un meci al băieţilor”, le-a declarat Kasatkina jurnaliştilor de la tennis.com Afirmaţiile rusoaicei vin într-un moment în care s-a creat o întreagă discuţie pe tema premiilor din circuitul WTA. Novak Djokovic a cerut recompense mai mari pentru tenismeni, care ar genera audienţe mai mari decât jucătoarele din WTA. „Cu siguranţă că sunt superiori la serviciu şi deplasare în teren. Sunt două lucruri la care băieţii stau mult mai bine decât fetele. Şi ei sunt, într-adevăr, mai disciplinaţi decât noi”, a mai spus Kasatkina.

