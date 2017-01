Smiley şi Velea, gay într-un film nou

Cântăreţii Smiley şi Alex Velea vor apărea pe marile ecrane într-o ipostază la care nimeni nu s-ar fi gândit până acum. Ei joacă rolul unor tarabagii gay în comedia „#Selfie”, de Cristina Iacob, care va avea premiera în cinematografele româneşti pe 9 mai. „Îmi plac mult personajele astea tâmpite, de coloratură. Mai ales când am aflat că trebuie să fac un cuplu cu Alex. Noi ne distrăm şi ne place să facem personaje, să nu ne luăm în serios, să facem mişto unii de alţii. Îmi place să joc personaje mici în filme mari. Am avut o singură zi de filmare şi ne-am distrat foarte tare. Am mâncat şi pepeni, am exagerat un pic pe alocuri. Am râs cu restul echipei, noi fiind un „cuplu de lesbiene”. Foarte talentaţi actorii, mă bucur că este un film cu oameni tineri, despre oameni tineri”, a declarat Smiley despre experienţa filmărilor pentru comedia „#Selfie”. Alex Velea s-a simţit şi el cel puţin la fel de bine pe platouri, unde s-a ţinut numai de glume în timpul pauzelor: „Noi ne-am distrat foarte tare la filmări. Era foarte cald. La un moment dat mi-am luat o vestă de poliţist şi încercam să dirijez circulaţia. Unii chiar m-au crezut”.

În regia Cristinei Iacob, “#Selfie” spune povestea a trei absolvente de liceu, pentru care marea aventură a vieţii lor începe cu o escapadă la mare. În loc să stea acasă şi să înveţe pentru Bacalaureat, Yasmine (Crina Semciuc), Roxi (Olimpia Melinte) şi Ana (Flavia Hojda) sunt hotărâte să se distreze şi să uite de responsabilităţi în ultimele două zile înainte de examenul maturităţii. O comedie cu şi despre tineri, „#Selfie”, care va avea premiera pe 9 mai, este o producţie MediaPro Pictures şi Zazu Film.