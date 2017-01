Soţia lui Robert De Niro vinde cafea

În urmă cu doi ani de zile, soţia actorului american Robert De Niro, Grace Hightower De Niro, fostă stewardesă, s-a gândit să pornească o afacere pentru a-şi ocupa timpul, dar şi în încercarea de a dovedi că poate fi mai mult decât nevasta unei celebrităţi. Aşa că a pus bazele companiei Coffees of Rwanda, inspirată de plăcerea de a bea cafea şi de frumuseţea ţării africane, greu încercată de războiul civil. A vrut să îi ajute pe rwandezi să uite cât mai repede ororile războiului şi să se dedice muncii, dar nu erau prea multe oportunităţi. În plus, din cauza războiului, mulţi încă priveau cu suspiciune către Rwanda. Grace Hightower De Niro a găsit însă de cuviinţă să facă o vizită în ţara africană, în care se desfășoară o asiduă campanie de reconstrucţie. Apoi, pentru a alege obiectivul propriei afaceri, a fost inspirată de un discurs al preşedintelui Paul Kagame. Compania Coffees of Rwanda cumpără direct de la fermierii rwandezi cafeaua, pe care apoi o prelucrează, o ambalează şi o vinde mai departe. Produsul pe care îl comercializează se numeşte “Coffee of Grace”, nu pentru a fi o legătură cu numele patroanei, ci pentru a atrage atenţia asupra graţiei divine care a înzestrat Rwanda cu multe bogăţii. Robert De Niro este foarte mândru de ideea soţiei, pentru că îmbină afacerile cu o campanie socială de ajutorare a unei ţări în reconstrucţie.