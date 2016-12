Stare de urgenţă în Massachusetts, după o avertizare de ninsori

Guvernatorul statului american Massachusetts, Charlie Baker, a decretat stare de urgenţă, după ce Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS) a emis un avertisment de ninsori pentru centrul statului New York şi cea mai mare parte a regiunii New England din nord-estul SUA. Baker a luat în considerare interzicerea transporturilor în tot statul, dar a renunţat, întrucât anumite regiuni nu se vor confrunta cu ninsori abundente, precizează CBS Boston. Aceasta este a treia săptămână consecutivă când regiunea de nord-est a SUA se confruntă cu o furtună de zăpadă. NWS a emis avertismente de ninsori valabile până în această dimineaţă pentru centrul statului New York, vestul munţilor Catskills şi cea mai mare parte a regiunii New England din nord-estul Statelor Unite. Oraşul Boston se pregăteşte de noi ninsori abundente, după ce sistemul de transporturi a fost perturbat zilele trecute, din cauza acumulării de zăpadă şi gheaţă, pe fondul echipamentelor învechite.