Stare de urgenţă sanitară la New York

Guvernatorul statului american New York, Andrew Cuomo, a declarat starea de urgenţă sanitară din cauza severităţii epidemiei de gripă, iar întregul teritoriu al SUA se confruntă cu cel mai serios episod epidemic din ultimii ani. În statul New York au fost raportate 28.747 de cazuri de gripă, în timp ce pe toată durata sezonului trecut au fost înregistrate numai 4.400 de cazuri. Până în prezent, 20 de copii şi-au pierdut viaţa. Nu se cunoaşte deocamdată numărul adulţilor victime ale gripei, care va fi dat publicităţii la sfârşitul sezonului. În medie, în fiecare an circa 24.000 de persoane îşi pierd viaţa în SUA ca urmare a complicaţiilor generate de gripă. Epidemia de gripă a început în luna decembrie, mai devreme ca de obicei, tulpina virusului din acest an provocând simptome mai severe decât alte tulpini.

CEA MAI GRAVĂ EPIDEMIE DE GRIPĂ În speranţa limitării extinderii unui virus potenţial mortal, guvernatorul Cuomo a apreciat că este foarte important să se suspende, în următoarele 30 de zile, reglementarea care autorizează farmaciştii new-yorkezi să vaccineze împotriva gripei doar pacienţii cu vârste de peste 18 ani. „Ne confruntăm cu cea mai gravă epidemie de gripă din 2009, cel puţin, iar virusul este activ în tot statul New York, cu cazuri înregistrate în 57 de comitate şi cinci districte din oraşul New York”, a explicat guvernatorul Cuomo de ce a decretat stare de urgenţă în stat. În ciuda începutului timpuriu al epidemiei, medicii susţin că încă nu este prea târziu pentru vaccinarea antigripală. Guvernatorul statului New York le-a cerut persoanelor care intră periodic în contact cu copiii mici să se vaccineze deoarece riscurile sunt mai mari pentru copiii mai mici de doi ani. Şi persoanele cu vârste peste 50 de ani, femeile însărcinate şi pacienţii slăbiţi de boli cronice sau cu deficit imunitar sunt în pericol.

Aproximativ jumătate dintre americani s-au vaccinat în acest sezon, după epidemia de gripă porcină din anul 2009 numărul celor care apelează la vaccinul antigripal crescând în fiecare an. Oficiali americani din sectorul sănătăţii au anunţat că un studiu recent efectuat pe 1.100 de subiecţi a arătat că vaccinul gripal are o eficienţă de 62%.