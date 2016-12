Start în a 28-a ediție a Crosului „Ziua Olimpică”

A 28-a ediție a Crosului „Ziua Olimpică”, competiție organizată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Academia Olimpică Română - Filiala Constanța, Asociația Județeană de Atletism și Maritimo Shopping Center, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanța, Inspectoratul de Poliție al Municipiului Constanța, Inspectoratul Județean de Jandarmi și Inspectoratul Școlar Județean, va avea loc duminică, de la ora 11.00, la Constanța. „Acest cros este mai mult decât o tradiție. Se împlinesc 28 de ani de când se organizează și se sărbătorește Ziua Olimpică, fără întrerupere, din 1987”, a spus directorul executiv al DJST Constanța, Claudiu Teliceanu. „În acest an, am decis să organizăm mai devreme competiția, pentru că săptămâna viitoare, la Brașov, se desfășoară un maraton și mulți constănțeni vor merge acolo. Iar la 22 iunie ar fi fost deja prea târziu, pentru că se încălzea vremea foarte mult. În plus, încă nu s-a intrat în vacanță și ne dorim să vină cât mai mulți copii. Duminică se anunță o vreme perfectă pentru alergat și așteptăm la start în jur de 400 de participanți. Traseul, care are aproape cinci kilometri, este unul simplu, mare parte în linie dreaptă. Vom premia primii șase clasați, atât la feminin, cât și la masculin. Înainte de start, fiecare concurent va primi câte un bonuleț, cu care va trebui să se prezinte la final și să primească tricoul oficial al întrecerii”, a adăugat Mihai Orzan, inspector DJST. Câștigătorii vor primi câte un voucher în valoare de 300 de lei, cei clasați pe locul secund - câte un voucher în valoare de 200 de lei, iar ocupanții ultimei trepte a podiumului - câte un voucher în valoare de 100 de lei. Totodată, primii trei clasați vor primi diplome și cupe. Ocupanții locurilor 4-6 vor fi răsplătiți cu premii în dulciuri și obiecte.

Startul se va da din fața Sălii Sporturilor și se va alerga pe traseul b-dul Tomis (până la intrarea în municipiul Constanța, la vapor) - b-dul Aurel Vlaicu - parcare Maritimo Shopping Center. „Dacă va fi prezentă, Gabi Szabo, ministrul Tineretului și Sportului, va da startul. Dacă nu, oricum sunt mai multe variante onorante din lumea olimpismului: Elena Frîncu, membru în Comitetul Executiv al COSR, fostul mare atlet Ilie Floroiu sau fostul mare înotător Răzvan Florea”, a mai spus Mihai Orzan.