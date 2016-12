Statul are bani pentru medici și profesori

Vineri, în ședința specială de Guvern, va fi aprobată a doua rectificare bugetară din acest an, care, potrivit spuselor premierului Victor Ponta, va fi una pozitivă și nu va duce la devieri de la ținta de deficit de 1,86% din PIB. „România are mai mulți bani încasați la buget, în acest an. Este un merit al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care a combătut evaziunea fiscală cu succes!“, a spus marți Ponta. El a amintit și de politicile fiscale pro-business, precum reducerea TVA la alimente, de la 24 la 9% - „Am încasat mai mult cu TVA de 9% decât înainte, pentru că o mare parte din economia neagră a ales să se fiscalizeze. De aceea, noua rectificare acoperă toate cererile făcute pentru salariile medicilor, pentru transporturi, pentru încălzire, pentru autorități locale“. Ponta a spus că autoritățile vor încerca să cheltuiască banii, și nu doar pe majorări salariale, ci și pe investiții publice. Prima rectificare bugetară din acest an a fost făcută în iulie.

