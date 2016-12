Salariile medicilor și profesorilor, vizate de rectificarea bugetară

Guvernul pregătește a doua rectificare bugetară din acest an, care va fi discutată în cadrul unei ședințe speciale a Executivului, ce va avea loc vineri, 23 octombrie. Premierul Victor Ponta a afirmat, luni, că această rectificare vizează asigurarea resurselor bugetare pentru salariile personalului din sistemul medical, care din noiembrie se vor mări cu 25%. În plus, Guvernul pregătește terenul pentru majorarea salariilor profesorilor, care vor câștiga mai mult de la 1 decembrie. „Deciziile strategice legate de rectificarea bugetară le vom lua în următoarele zile. Am discutat cu parlamentarii din PSD, UNPR și ALDE, vom discuta şi cu grupul minorităţilor, astfel încât să ajungem la un acord în această privință”, a spus premierul Victor Ponta.

