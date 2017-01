Steven Tyler a lansat o colecţie de ochelari

Vedetele de peste ocean au învățat cel mai repede că, indiferent de meritele artistice care le-au făcut celebre, afacerile sunt cele care le aduc cea mai mare popularitare și mai ales bani. Dacă e vorba și despre a face o legătură între imaginea lor și anumite produse comerciale, atunci succesul este garantat. Printre cei care pun în practică această regulă este rockerul american Steven Tyler, solistul trupei Aerosmith, care şi-a lansat propria colecţie de ochelari, în parteneriat cu compania Modo Eyewear. Colecţia, intitulată Steven Tyler 401 Gunmetal, propune ochelari cu ramă de culoare gri închis şi de formă dreptunghiulară, iar o pereche din această gamă costă 89 de dolari.

La rândul său, Britney Spears este destul de activă. După ce a lansat nu mai puțin de 15 parfumuri, al 16-lea fiind în curs de brevetare, cântăreața americană de 32 de ani se concentrează și asupra lansării unei noi game de lenjerie intimă. Colecția botezată The Intimate va ajunge pe rafturile magazinelor în această toamnă, iar Britney Spears a postat deja o poză cu ea purtând un sutien negru și un chilot cu talie înaltă, așa-zise piese de rezistență ale colecției, pe contul său de Twitter. ”Vine în curând... Colecția The Intimate, semnată de a voastră dragă vedetă. Aruncați o privire la ce este pe cale să se lanseze!”, a scris Britney pe contul său și, dacă luăm în calcul numărul de aprecieri primite, circa 124.000 în numai câteva ore, se pare că noua colecție se va bucura de atenția fanilor săi. Prețurile articolelor încep de la 17 dolari și se opresc la 79 de dolari. ”Viziunea mea pentru The Intimate Britney Spears a fost să creez articole sexy, luxoase și confortabile”, afirmă vedeta într-un comunicat de presă. Colecția va include și bustiere, cămăși de noapte și pantaloni scurți, alături de articolele de lenjerie intimă.