Sting, din nou în România

Cântăreţul britanic Sting revine în România, în cadrul turneului său, intitulat „Back to Bass\", urmând să susţină un concert la complexul Romexpo din Bucureşti pe 31 iulie, conform organizatorilor de la East European Events. Ca urmare a succesului înregistrat de turneul mondial „Sting 2011-2012\", compania organizatoare de evenimente Live Nation anunţă că turneul „Back to Bass\" va continua în acest an, iar Sting va interpreta la concerte, inclusiv la cel din Bucureşti, multe dintre cele mai cunoscute piese ale sale. Celebrul artist va fi acompaniat de o trupă formată din cinci muzicieni, chitaristul Dominic Miller, Vinnie Colaiuta (tobe), David Sancious (clape), Peter Tickell (vioară electrică) şi Jo Lawry (voce).

Artiştii invitaţi să cânte în deschiderea show-ului lui Sting sunt Mike&The Mechanics şi James Walsh. Preţurile biletelor sunt cuprinse între 479,25 lei şi 181,05 lei, putând fi comandate online, pe site-ul eventim.ro.