Store Constanța și Oportun Mangalia, cele mai categorice victorii

18:15:16 / 12 Ianuarie 2016

Importator Echipament sportiv

Incepand cu aceasta editie sponsorul tehnic al echipei Telegraf dar si al turneului va fi firma noastra. La noi puteti gasi produse ale renumitelor firme "Macron" - "Legea" si "Givova". In magazinul nostru puteti gasi echipamente (sort + tricou) la preturi incepand de la 40,00 ron. Avem o gama diversificata de modele, culori si marimi. REALIZAM IMPRIMARI PROFESIONALE LA CEL MAI MIC PRET. Termen de executie: in 3 - 4 ore sau in maxim 24 ore! In functie de complexitatea imprimarii! Ne puteti vedea pe facebook: MagazinEchipamentSportivConstanta sau pe site-ul: www.echipament-legea.ro Magazinul se afla in incinta stadionului "Farul" la intrarea de la vestiare - etaj 1. Firma noastra este si sponsorul tehnic al FC FARUL. Contact: 0727 056 562 Cristian Daniel