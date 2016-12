Succes total la Crosul „Ziua Olimpică”

13:26:17 / 08 Iunie 2015

ziua olimpica

Am participat pt. prima data la acest cros. Mi s-a parut dificil chiar f. greu. Ultimul km l-am facut mai mult mergind dar sint fericit ca am depasit pe altii mult mai tineri decit mine(am 62 ani) Astazi am febra musculara dar promit ca voi mai participa. E pacat ca tinara generatie nu se implica in sportul de masa.