Superkombat ajută cu donații victimele tragediei de la București

Preşedintele Superkombat, Eduard Irimia, a anunţat că 50% din încasările pe biletele vândute pentru marea finală Superkombat, programată sâmbătă, la Sala „Dinamo” din Capitală, vor fi donate pentru familiile victimelor de la clubul „Colectiv”. Irimia a precizat că această campanie va continua şi cu prilejul galei de la Torino, din 12 decembrie. „Suntem profund îndureraţi de ce s-a întâmplat la „Colectiv“, mai ales că fiecare dintre noi a avut un prieten care să fi suferit din cauza acestei tragedii fără precedent. Iniţial, chiar ne-am gândit la amânarea galei, dar cred că putem fi mai mult de ajutor aşa şi de aceea am decis ca jumătate din banii de pe bilete să ajungă pentru ca cei aflaţi acum în spital să poată urma un program de recuperare eficient. Campania „Fight for Life“, prin care am ajutat până acum victimele inundaţiilor din Vaideeni şi copiii bolnavi de cancer de la Fundeni, se va dedica exclusiv acestor cazuri în perioada următoare”, a declarat preşedintele Superkombat.

De asemenea, în timpul galei transmise în direct în peste 100 de ţări prin intermediul Fight Box şi Eurosport, pe grafica de televiziune va rula un cont al unei fundaţii pentru ca telespectatorii din străinătate să poată dona pentru această cauză. Superkombat lansează un apel şi pentru Ediţia Specială din 12 decembrie, de la Torino, acolo unde vor lupta Cătălin Moroşanu şi Raul Cătinaş. „E o tragedie fără margini şi trebuie să fim mai solidari ca niciodată. Vom organiza o strângere de fonduri pentru a da o mână de ajutor victimelor”, a spus şi Răzvan Botoi, promotorul local al galei de la Torino.

Cel mai mare eveniment al anului pe reguli K-1, finala Superkombat din 2015, care va programa o piramidă internaţională la categoria grea, dar şi meciul pentru titlul mondial dintre Andrei Stoica şi spaniolul Jorge Loren, va avea loc sâmbătă, de la ora 19.30, la Sala Polivalentă din Complexul Sportiv „Dinamo”. Biletele sunt disponibile în reţeaua eventim.ro.

