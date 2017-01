Taylor Swift, vedeta serii la Billboard Music Awards

Cântăreaţa country-pop Taylor Swift a câştigat, duminică seară, la gala decernării premiilor Billboard Music, opt trofee, inclusiv cel pentru cel mai bun artist, considerat principalul premiu al galei. La această categorie au mai fost nominalizaţi Ariana Grande, One Direction, Katy Perry şi Sam Smith. În vârstă de 25 de ani, Taylor Swift, una dintre cântăreţele cu cele mai mari vânzări de discuri din SUA, s-a impus și la categorii precum cea mai bună cântăreaţă, Top Billboard 200 Album, cu materialul discografic intitulat ”1989”, Top Billboard 200 Artist şi Top Hot 100 Artist. Artista americană, al cărei videoclip pentru cea mai recentă piesă a sa, ”Bad Blood”, a fost prezentat în premieră la această gală, a câştigat şi un premiu special pentru realizări deosebite, atribuit pe baza voturilor exprimate de fani.

Sam Smith a fost desemnat cel mai bun cântăreţ şi cel mai bun artist debutant. Starul britanic în vârstă de 22 de ani, unul dintre concurenţii principali ai cântăreţei Taylor Swift, întrucât primise 13 nominalizări, cu doar una mai puţin decât ea, a fost învins de artista americană. Grupul britanic One Direction a câştigat, la rândul său, mai multe trofee, impunându-se la categoriile artistul cu cel mai bun turneu şi cel mai bun duet sau grup, iar cântăreaţa Iggy Azalea s-a impus la trei categorii: cel mai bun artist rap, cel mai bun cântec rap şi cel mai bun artist pe fluxurile de streaming. Pharrell Williams a dominat categoriile R&B, impunându-se la cel mai bun cântec R&B, cel mai bun album R&B şi cel mai bun artist R&B, iar Jason Aldean a fost desemnat câştigător la categoriile cel mai bun cântec country şi cel mai bun album country. Florida George Line a triumfat la categoria cel mai bun artist country. Hozier s-a impus la categoriile cel mai bun artist rock şi cea mai bună piesă rock, în timp ce trupa britanică Coldplay a fost desemnată câştigătoare la categoria cel mai bun album rock.

După modelul galei Grammy Awards, şi gala Billboard Music Awards - creată în 1989, de revista americană ”Billboard” - a oferit partea leului prestaţiilor în direct ale starurilor actuale din industria muzicală. Trupa rock Van Halen a deschis gala de duminică seară cu o prestaţie incendiară a cântecului ”Panama”, iar rockerul Hozier a interpretat single-ul său de succes ”Take Me to Church”. Printre celelalte momente muzicale marcante ale galei de duminică seară s-au numărat evoluţia cântăreţei Kelly Clarkson, care a interpretat piesa ”Invincible”, dar şi duetul Britney Spears - Iggy Azalea, care a făcut spectacol pe scenă pe ritmurile piesei ”Pretty Girls”. Cântăreaţa Nicki Minaj a impresionat cu piesa rap ”The Night is Still Young”, iar Little Big Town a interpretat alături de Faith Hill cântecul de succes ”Girl Crush”.

FLUIERĂTURI CU DEDICAȚIE Gala Billboard Music Awards 2015, prezentată de rapperul Ludacris şi modelul Chrissy Teigen, s-a încheiat printr-un moment mai puţin plăcut, întrucât Kanye West a fost fluierat copios de spectatorii prezenţi în sala din Las Vegas. Atunci când organizatorii au anunţat că rapperul va cânta în finalul galei, după un scurt moment de publicitate, huiduieli şi fluierături puternice au izbucnit în sală. Chiar şi două dintre cumnatele artistului american, Kendall şi Kylie Jenner, au fost fluierate când au urcat pe scenă pentru a-l prezenta pe rapper.