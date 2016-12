Tecău și Rojer, la două victorii de Turneul Campionilor

Câștigători anul trecut la Turneul Campionilor, în proba de dublu, tenismanul constănțean Horia Tecău și partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, se luptă să obțină calificarea și pentru ediția din acest an a competiției din capitala Angliei, programată în perioada 13-20 noiembrie. Cei doi se află pe locul 9 în clasamentul celor mai bune echipe din acest sezon, la 295 de puncte distanță față de locul 8, ultimul care asigură prezența la startul întrecerii de la Londra. Perechea româno-olandeză mai are o singură șansă să se califice și are nevoie de un rezultat bun în ultimul mare turneu înaintea Turneului Campionilor, Mastersul de la Paris-Bercy, dotat cu premii în valoare totală de 4.300.755 de euro. Prezenți direct în turul secund al competiției din capitala Franței, Tecău și Rojer au primit deja o veste excelentă, principalii contracandidați, Treat Huey (Filipine) și Max Mirnîi (Belarus), fiind învinși încă din runda inaugurală. În plus, și dublul columbian alcătuit din Sebastian Cabal și Robert Farah, care avea șanse teoretice să-i depășească pe Tecău și Rojer, a fost eliminat în primul tur. În aceste condiții, Tecău și Rojer trebuie să ajungă până în semifinale, pentru a urca pe locul 8 și a obține biletele pentru Londra pe ultima sută de metri. Tecău și Rojer vor juca miercuri, pentru un loc în sferturile de finală, cu perechea americană formată din Nicholas Monroe și Jack Sock.

