Tom Cruise are iubită

După trei mariaje eşuate, actorul american Tom Cruise pare în sfârşit că schimbă tactica de a-şi găsi jumătatea. În loc să mai încerce să îşi convertească soţiile la scientologie şi să se lovească de un refuz, Tom Cruise s-a orientat către o femeie care îi împărtăşeşte convingerile. Presa tabloid din SUA îl creditează cu o nouă relaţie cu colega sa de sectă, actriţa Laura Prepon, de 34 de ani. Se pare că cei doi se frecventează de câteva luni şi că nu vor deocamdată să anunţe în mod oficial că formează un cuplu. Laura Prepon joacă cu destul de mare succes rolul unei lesbiene traficant de droguri în serialul “Orange Is the New Black”, iar Tom Cruise. ca un iubit grijuliu. o aşteaptă în limuzina sa după fiecare zi de filmare. Apoi, de cele mai multe ori iau masa la restaurantul Hotelului Manor, unde li se pune la dispoziţie un separeu pentru a se bucura de intimitate. S-ar părea că cei doi s-au dus ca un cuplu la o petrecere organizată de John Travolta, membru fidel al sectei scientologice.

Viaţa sentimentală a lui Tom Cruise nu scapă de controverse. După divorţurile de Mimi Rogers, Nicole Kidman şi Katie Holmes, Tom Cruise vrea atât de mult să îşi refacă viaţa încât s-ar părea că a organizat, pur şi simplu, audiţii printre femeile singure, care frecventează şedinţele sectei. Informaţia a fost dezminţită categoric de impresarul vedetei, dar mărturiile femeilor care au apucat să îi fie prezentate lui Tom Cruise şi-au făcut loc în paginile presei de scandal. Acum că a găsit-o pe Laura Prepon, Tom Cruise pare să îşi fi găsit în sfârşit liniştea! Tânăra are un trecut “curat”, având o singură relaţie oficială cu actorul Chris Masterson, la rândul său scientolog, devenit celebru graţie serialului de comedie “Malcolm in the Middle”. Cei doi s-au despărţit în 2012.