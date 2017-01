Tragere la sorți convenabilă pentru HC Dobrogea Sud

Promovată în Liga Națională de handbal masculin la un an de la înființare, HC Dobrogea Sud Constanța a aflat vineri țintarul noului sezon, în urma tragerii la sorți efectuate într-un cadru deosebit și inedit, la Rezervația Zimbrăria Neagră - Ocolul Silvic Bucșani, din județul Dâmbovița. Locația a fost aleasă în mod special de conducerea federației, întrucât, grație apariției unui nou sponsor, prima ligă se va numi oficial „Liga Zimbrilor”. Constănțenii vor debuta pe prima scenă a handbalului masculin românesc pe teren propriu, urmând să dea piept cu SCM CH CSU Politehnica Timișoara, ocupanta ultimei poziții a podiumului la ediția precedentă. „Am picat bine, pentru că ne doream să evităm în prima etapă pe Dinamo sau CSM București, cele două formații care își dispută Supercupa României. Pe 28 iulie revenim la Constanța, după un turneu puternic în Serbia, și vom încerca să amânăm partida cu timișorenii câteva zile”, a explicat președintele grupării de pe litoral, Ionuț Rudi Stănescu, prezent la tragerea la sorți.

Primele derby-uri sunt programate abia în partea a doua a turului, când vor veni la Constanța atât Dinamo București, cât și Steaua București, iar ultima etapă va oferi duelul de foc cu CSM București, în Capitală. „Primele etape sunt relativ ușoare, un lucru bun pentru noi, care avem o echipă relativ nouă. Avem o serie de amicale în perioada de pregătire, plus aceste prime runde, ceea ce ne oferă timp să facem omogenizarea echipei, ținând cont că au venit destul de mulți jucători în această vară. Poate avem șansa să o prindem pe Dinamo în plin sezon al Ligii Campionilor, ceea ce ar reprezenta un avantaj. Avem așteptări mari de la noul sezon și ne dorim să realizăm cel puțin performanțele obținute cu HCM. Obiectivul este un loc pe podium, dar vrem să luăm și titlul, și cupa, pentru că așa am fost obișnuiți. Sunt convins că sala de la Constanța va fi plină, pentru că avem un public călduros. Am înțeles că în viitorul apropiat se va construi una nouă, cu 5.000 de locuri, și sper să apucăm să jucăm în ea”, a adăugat Stănescu.

Programul turului pentru HC Dobrogea Sud - etapa 1 (31 august): cu SCM CH CSU Politehnica Timișoara (acasă); etapa a 2-a (7septembrie): cu CSM Făgăraș (deplasare); etapa a 3-a (14 septembrie): cu HC Adrian Petrea Reșița (a); etapa a 4-a (17 septembrie): cu CSM Suceava (d); etapa 5-a (24 septembrie): cu HC Odorhei (a); etapa a 6-a (1 octombrie): cu AHC Dunărea Călărași (a); etapa a 7-a (5 octombrie) cu HC Vaslui (d); etapa a 8-a (12 octombrie): cu Dinamo București (a); etapa a 9-a (22 octombrie): cu CSM Focșani (d); etapa a 10-a (26 octombrie): cu Steaua București (a); etapa a 11-a (12 noiembrie): cu CSM Satu Mare (d); etapa a 12-a (16 noiembrie): cu HC Potaissa Turda (a); etapa a 13-a (23 noiembrie): cu CSM București (d).

