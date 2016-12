Tricolorii se reunesc în premieră sub conducerea lui Daum

Naționala de fotbal a României se reunește luni, la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, pentru a pregăti meciul cu Muntenegru, primul din Grupa E a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2018, care va avea loc la 4 septembrie, de la ora 21.45, pe „Cluj Arena” din Cluj-Napoca. Partida este prima sub conducerea selecționerului Christoph Daum, tehnicianul german convocând 26 de jucători, printre care și doi de la FC Viitorul, Romario Benzar și Răzvan Marin. O parte dintre ei au ajuns deja în țară, iar luni, de la ora 17.00, este programat primul antrenament sub comanda lui Daum. „Nu mă aşteptam să fiu convocat. E un lucru minunat pentru mine. Credeam că se va pune bază pe tineret şi că acest lucru nu mai depinde de mine. Eu am avut şansa să îl cunosc pe Daum, a fost la un meci al meu și am vorbit puţin. Mi-a părut bine că a venit să mă vadă şi să discutăm şi abia aştept să văd şi tehnicile pe care le aplică. Am discutat despre o nouă mentalitate, despre o mentalitate de învingători şi încet, încet să progresăm. Mă aştept să ne calificăm, nu contează cum, important este să ne calificăm”, a spus mijlocașul Ovidiu Hoban.

Lotul României pentru meciul cu Muntenegru - portari: Ciprian Tătăruşanu (Fiorentina), Costel Pantilimon (Watford), Silviu Lung jr. (Astra); fundaşi: Cristian Săpunaru (Astra), Valerică Găman (Karabukspor), Vlad Chiricheş (Napoli), Cosmin Moţi (Ludogorets), Dragoş Grigore (Al Sailiya), Alin Toşca (FC Steaua), Alexandru Măţel (Dinamo Zagreb), Steliano Filip (Dinamo), Gabriel Enache (FC Steaua); mijlocaşi: Vlad Achim (FC Steaua), Eric Bicfalvi (Tom Tomsk), Ovidiu Hoban (Hapoel Be'er Sheva), Răzvan Marin (FC Viitorul), Nicolae Stanciu (FC Steaua), Alexandru Maxim (VfB Stuttgart), Alexandru Chipciu (Anderlecht), Gabriel Torje (Terek Grozny), Romario Benzar (FC Viitorul), Adrian Popa (FC Steaua); atacanţi: Bogdan Stancu (Genclerbirligi), Florin Andone (Deportivo La Coruna), Claudiu Keşeru (Ludogorets), Dorin Rotariu (Dinamo).

