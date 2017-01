Turist în Saturn: „Îmi era scârbă să fac duș“. Reacția incredibilă a salariatului

Comunicarea în turismul românesc pare să fie o mare problemă. Atitudinea angajaților față de clienți nu face altceva decât să alunge turiștii, să-i determine să plece peste granițele țării. Concediul din țara natală le lasă un gust amar, din păcate, în detrimentul celor care sunt profesioniști și care vor cu adevărat să facă turism. „Clientul nostru, stăpânul nostru“ - este zicala de care angajatul unui hotel din stațiunea Saturn nu a auzit. Cel puțin așa reiese din povestea Claudiei Pop, pe pagina rețelei de socializare Facebook. Vă prezentăm integral mesajul turistei, dar și măsurile luate de Protecția Consumatorilor, în cel mai scurt timp.

„Clientul nostru, stăpânul nostru“ - este zicala de care angajatul unui hotel din stațiunea Saturn nu a auzit. Cel puțin așa reiese din povestea Claudiei Pop, pe pagina rețelei de socializare Facebook. Ea își începe mărturisirea prin a mulțumi Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care a dovedit promptitudine. Vă prezentăm integral mesajul turistei: ”Mulțumesc ANPC pentru promptitudine și seriozitate! În 8 iulie 2016 m-am cazat la un hotel în Saturn, unde am constatat că nu există apă caldă, praful îl puteai lua cu degetul din baie, toaleta nu era igienizată, îmi era scârbă să fac un duș. Am mers la recepție să-i rog să-mi trimită o femeie să curețe; au zis că nu au în acel moment, așa că le-am spus că voi chema ANPC. Aceasta a râs spunând ”haideți doamnă cu amenințările dvs., oricum nu pierd ei timpul cu așa ceva”. După 5 minute mi-au trimis o femeie cu o cârpă în mână, fără soluții sau dezifectanți. Am refuzat și am cerut ca la mine în cameră să nu intre nimeni pentru ca ANPC să constate condițiile mizerabile. A doua zi, la prima oră, o echipă de la Comandamentul ANPC a venit la hotel și a constatat că am dreptate, drept pentru care mi-au trimis un raport. Vă rog cei care aveți probleme să contactați ANPC. Sunt într-adevăr prompți și serioși! Mulțumesc echipei ANPC!”. Comisarul-șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța, Radu Cornel, i-a răspuns în scurt timp turistei, precizând că reclamația sa a fost întemeiată, iar operatorul economic SC TURIST, HOTELURI, RESTAURANT MAREA NEAGRĂ SA, Hotel Aida din Saturn, a fost amendat potrivit legislației în vigoare, dar în același timp va rămâne sub supravegherea comisarilor din cadrul Comandamentului Litoral.

ANPC anunță turiștii că au la dispoziție 3 locații unde pot depune reclamații sau sesizări în legătură cu nerespectarea drepturilor în calitate de consumatori. Acestea sunt: Mamaia (telefon 0241/831.933) - pentru stațiunile Mamaia și Năvodari; Neptun (telefon 0241/731.900) - pentru stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche; Costinești (telefon 0241/734.910) - pentru stațiunile Costinești, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și 23 August.