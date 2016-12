UDMR a pus gând rău legii votului prin corespondență

Nici măcar nu a fost adoptată legea votului prin corespondență că UDMR deja i-a pus gând rău și vrea să o atace la Curtea Constituțională a României (CCR), în cazul în care va fi adoptată și în Camera Deputaților. Liderii Uniunii au criticat proiectul, spunând că legea este greșită, cu toate că nu au explicat, concret, ce îi nemulțumește. Pentru că UDMR nu are numărul necesar de parlamentari pentru a ataca legea la CCR, formațiunea are nevoie de sprijinul altor partide. Una dintre formațiunile cu care minoritarii maghiari urmăresc să încheie o înțelegere este ALDE, partidul păstorit de președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu. Totuși, Tăriceanu a declarat că nu are de gând să atace legea în vreun fel. Potrivit calendarului stabilit de Comisia de Cod Electoral, legea votului prin corespondență va fi dezbătută și votată în Camera Deputaților săptămâna viitoare. După votul în Cameră, care este for decizional în acest caz, legea va fi trimisă spre promulgare președintelui Klaus Iohannis.

