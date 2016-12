Un consilier local din Eforie renunță la mandat. Iată de ce!

Încurcate mai sunt căile administrației. Tot mai mulți consilieri locali și județeni care și-au asumat, după alegerile din iunie, responsabilitatea unui mandat renunță după doar câteva luni. De cele mai multe ori, aleșii iau o asemenea decizie pentru că ocupă anumite funcții publice, iar păstrarea mandatului de consilier local sau județean i-ar pune într-o situație de incompatibilitate. La fel a gândit și fostul primar din Eforie Ovidiu Brăiloiu, care a demisionat din funcția de consilier local pentru a se întoarce la Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC). „Nu pot să fiu și funcționar public, și consilier local, așa că am ales să îmi reiau activitatea la ISC, unde am lucrat și înainte de a deveni primar al orașului Eforie. Asta este meseria mea, pentru asta m-am pregătit profesional. În plus, în Consiliul Local Eforie, partidul din care fac parte, PSD, are minoritate și nu cred că puteam face mare lucru. Sper doar ca noua administrație să continue proiectele pe care le-am început. Mai departe, rămâne de văzut. Experiența mea de 24 de ani în administrație poate fi de folos în anumite structuri, așa că orice e posibil”, a declarat Brăiloiu pentru „Telegraf”.

Fostul primar din Eforie nu este nici pe departe singurul ales local care renunță la mandat după câteva luni de la preluare. De exemplu, directorul Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile, Daniel Georgescu, a renunțat la mandatul de consilier județean după doar o lună. De asemenea, fostul ales județean Lucian Lungoci a demisionat și el din funcția de consilier pentru a evita o situație de incompatibilitate, după ce a fost desemnat noul administrator special al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri. Totodată, fostul consilier local constănțean Adriana Teodoru a renunțat la mandat după două luni, fără să fi precizat niciun motiv pentru decizia sa.