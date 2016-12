Un constănțean participă la sesiunea specială a Evaluării Naționale

24 de elevi de clasa a VIII-a, participanţi la loturile naţionale de pregătire pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, susţin, începând de luni, sesiunea specială a examenului de Evaluare Naţională. La această sesiune, găzduită de Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi” din Capitală, s-au înscris elevi care participă în această vară la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori (12), Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori (8), European Summer Cup - tenis (2), Campionatul European de Juniori de Înot (1) şi Campionatul European de Baschet - juniori (1). Elevii provin din unităţi de învăţământ din Bucureşti şi din judeţele Argeş, Constanţa, Dolj, Gorj, Maramureş, Prahova şi Timiş. Un singur elev din județul Constanța participă la sesiunea specială a Evaluării Naționale, respectiv tânărul Memiș Edis, de la Liceul Teoretic ”Traian” din Constanța. Acesta a participat la Olimpiada Națională de Matematică și s-a calificat la Balcaniada de Matematică pentru Juniori. ”Este un copil extraordinar care participă la olimpiada de matematică în fiecare an. Am vorbit cu el și cu familia lui și își dorește să rămână elevul nostru, întrucât se pregătește încă din clasa a V-a la noi în școală”, a declarat pentru ”Telegraf” directorul Liceului Teoretic ”Traian” din Constanța, Constantin Caracoti. Calendarul desfăşurării probelor, toate scrise, are următoarea configuraţie: 7 iunie - limba şi literatura română, 8 iunie - matematică şi 9 iunie - limba şi literatura maternă. Prima afişare a rezultatelor este programată pe 9 iunie (până la ora 18.00), iar depunerea contestaţiilor va avea loc în aceeaşi zi, în intervalul orar 18.00 - 20.00. În data de 10 mai vor fi soluţionate eventualele contestaţii, urmând ca în cursul aceleiaşi zile să fie afişate şi rezultatele finale, a anunțat Ministerul Educației.