Un copil mort și șase persoane date dispărute în estul Mării Egee

Un băiat de șapte ani a murit și alte șase persoane, printre care trei copii, au fost date dispărute, miercuri, în estul Mării Egee, în timp ce încercau să ajungă cu o ambarcațiune din Turcia în Grecia, a anunțat Garda de Coastă elenă. Copilul, care s-a aflat într-o ambarcațiune alături de alți 40 de imigranți, a decedat la dispensarul medical din Molyvos, în nordul insulei Lesbos. O fetiță de un an a putut fi reanimată, dar starea ei rămâne critică, potrivit poliției locale.Garda de Coastă grecească își continuă căutările în largul insulelor Samos și Agathonissi, situate mai la sud, în speranța găsirii a trei copii, doi băieți cu vârste de 1 an și 5 ani și o fată de 1 an, și a trei adulți dați dispăruți după operațiunea de salvare pe mare a două ambarcațiuni cu migranți venite dinspre Turcia.O fată de 5 ani a murit la spitalul din Samos, unde fusese adusă în stare de inconștiență de părinții săi, găzduiți provizoriu într-un centru de înregistrare a imigranților situat pe insulă. A fost deschisă o anchetă pentru elucidarea circumstanțelor decesului.

De la începutul acestui an, peste 3.200 persoane, în special copii, au murit în Marea Mediterană, în tentativa lor de a ajunge în Europa, conform datelor Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM).

